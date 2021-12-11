我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

防周末聚眾騷亂 芝警不排除封鎖市區

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
去年5月及8月份間，芝加哥發生大規模聚眾洗劫騷亂，芝市緊急升起橫跨芝加哥河的鐵橋，阻止暴民流竄。(特派員黃惠玲╱攝影)
去年5月及8月份間，芝加哥發生大規模聚眾洗劫騷亂，芝市緊急升起橫跨芝加哥河的鐵橋，阻止暴民流竄。(特派員黃惠玲╱攝影)

由於上周末大批青少年聚集芝加哥市區鬧事，導致千禧公園及環區(Loop)附近大亂，並造成警察、公車司機遭毆打成傷，為避免聚眾擾亂治安事件重演，芝加哥警局局長布朗10日宣布，周末將取消部分警察休假，增派警力在市中心巡邏，且不排除封鎖市區，他並警告，所有行為失序或參與聚眾滋事者，無論年齡都將逮捕。

布朗表示，芝加哥市區歡迎民眾、遊客到訪，但強烈建議未成年青少年必須由成年監護人陪伴前往，警局也重申芝市青少年宵禁法，凡12歲到16歲者，宵禁時間為每晚11時，而年齡更小者，宵禁時間為晚間9時，假使違規，警方一律逮捕。

ABC第七頻道早前公布了一份警察局內部的工作備忘錄，內容提到「如何調配周末執勤警力、取消休息日、調整輪班、為零售店聚集區配備特別巡邏隊伍」，也列出「騷亂和搶劫發生時，轄區警局高層應動員地點」等注意事項。

針對周末一旦出現騷亂或聚眾滋事時，警方也提出了「封鎖前往市中心街道」、「限制進入湖畔公園和密西根大道」的緊急對策選項，其中橫跨芝加哥河的鐵橋，也會全部升起，以阻斷滋事份子進入市中心商店集中地區。

多達數百名青少年透過社交媒體號召，於上周六晚間11時許，聚集在芝加哥市中心騷亂，芝加哥警察局緊急派遣了200名警員到場仍無法控制場面，該場聚眾事件，有一名芝加哥公車司機遭青少年從公車上拉下狂毆重傷，還有兩名青少年遭槍擊，另有兩名店員被闖入店中洗劫的群眾毆傷，兩名警察也在值勤時受傷，警方最終逮捕了21名涉案者。

由於警方獲得消息顯示，發動上周六聚眾騷亂的社交媒體帳號，又發出了本周六再次行動的召集令，因此警局嚴陣以待，全力防範類似事件重演。

芝加哥 警察 宵禁

上一則

德州心跳法有效 共和黨歡呼 民主黨誓言立法保障流產權

延伸閱讀

防上周末聚眾騷亂重演 芝警嚴陣以待 不排除封鎖市區

防上周末聚眾騷亂重演 芝警嚴陣以待 不排除封鎖市區
前幕僚撰文籲賀錦麗放下身段：別煩惱如何登總統大位

前幕僚撰文籲賀錦麗放下身段：別煩惱如何登總統大位
芝加哥持槍劫車慣犯落網 年僅11歲

芝加哥持槍劫車慣犯落網 年僅11歲
涉多起芝城持槍劫車案 11歲男童嫌犯落網

涉多起芝城持槍劫車案 11歲男童嫌犯落網
芝12區長：治安再不改善 換掉警局長

芝12區長：治安再不改善 換掉警局長
阿縣任命布朗為縣議員 替補陳煥瑛去世空缺

阿縣任命布朗為縣議員 替補陳煥瑛去世空缺

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

2021-12-03 17:01

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效