我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

Oak Street Health 橡樹街醫療中心華埠診所開業 , 將謁誠服務華人朋友

本報芝加哥訊
Oak Street Health 橡樹街醫療中心華埠診所開業,華人服務團隊將謁誠服務華人朋友！
Oak Street Health 橡樹街醫療中心華埠診所開業,華人服務團隊將謁誠服務華人朋友！

位於中國城（2335-B S. Wentworth Ave.）橡樹街連鎖診所（Oak Street Health）華埠診所日前正式開業。橡樹街醫療健康中心是一家專業的醫療診所，提供不同學科的醫療服務。其總部位於市中心。伊利諾伊州周圍有 24 多家診所服務社區。診所為眾多社區提供專業、貼心的治療服務，患者及家屬對診所的評價最高！診所以提高老年社區的生活質量為宗旨，以患者的健康為宗旨，提供優質、專業的服務。還為社區提供政府福利申請、一般疾病診療轉診等服務。服務對象包括擁有 Medicare 的 65 歲或以上的老年人，以及65歲以下的殘疾患者。按照國家標准，為有需要人士提供五星級的醫療保健服務！

橡樹街健康專注於個性化、貼心、便捷、無憂的服務。患者可以在同一天或隔日與醫生會面，等待時間相對較短，讓患者有更多時間與醫生討論疾病症狀。醫療中心的醫生比其他醫生使用3倍以上的epochs和2倍以上的治療時間，可以更細心地照顧患者的需求。因此，急診患者的入院率下降了 40%。此外，診所為每位患者提供盡職盡責的護理團隊。他們擁有醫療網絡，提供內外協調服務，幫助患者聯系專科醫院，找翻譯等，及時減輕患者親屬的精神負擔。

橡樹街診所釆用全新的服務模式，與保險公司合作，盡量減少病人住院比率，既能節省下巨額費用，又能保持健康，希望患者能快樂、健康、不住院（happy, health, out of hospital）。這個目標符合所有人的期望：病人、診所、保險商。為了給病人提供最大方便，橡樹街診所給方圓5英里內的病人提供免費車接車送。診所服務范圍包括了中國城、橋港區（Bridgeport）及郊區老人均可。診所擁有15位華裔醫療服務團隊，能說國語或粵話，如果有需要，歡迎預約，將在48小時內約見，

診所配備先進檢驗儀器，提供心電圖檢查，超聲波檢查以及血糖檢測等項目，還有各種預防針、定期體檢，服務親切周到，病人痊癒後或老人慢性病患，還提供完善的病後追蹤服務。該診所為每一位病人提供尊貴服務。每個病人都有五人團隊為您服務：醫生、護士、醫療助手、記錄員、社工。還有專門設置病患關系經理幫助患者聯系保險公司和藥房等文書工作，如填寫保險公司表格等。社工則幫助聯系上門護理、理療、訂購醫療器械等。診所工作人員笑面迎人，和藹可親。該中心設有二十四小時的電話查詢（只要告知您是CHINESE)即有翻譯為您服務，電話：312-566-4545，大家也可前往：2335-B S. Wentworth Ave. Chicago, IL 60616或可瀏覽網址：oakstreethealth.com。 橡樹街醫療中心接受紅/藍/白卡(Medicare)。

保險 華埠

上一則

AARP樂齡會熱烈呈獻『以冠軍思維領導』奧運健兒座談會 美國亞裔冬奧會選手分享韌性如何塑造他們的職業生涯

延伸閱讀

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議

反對3華社建遊民所 華裔嗆歧視 擬15日市政廳抗議
2個月 屋崙華埠6老人眩暈、暈倒

2個月 屋崙華埠6老人眩暈、暈倒
芝槍殺華人謝煥新兇嫌開審 法官不准保釋

芝槍殺華人謝煥新兇嫌開審 法官不准保釋
華埠孔子大廈聖誕樹點燈 聖誕老人派出500份禮物

華埠孔子大廈聖誕樹點燈 聖誕老人派出500份禮物
華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑

華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑
慣犯8次偷華埠 遭藍天使巡邏隊驅趕

慣犯8次偷華埠 遭藍天使巡邏隊驅趕

熱門新聞

德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

研究：買了新房別急著搬 通風一段時間再入住

2021-12-15 09:53

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命