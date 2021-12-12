美國華人華僑聯合總會伊州分會籌備會議在芝加哥舉行！

出席伊利諾伊州分會籌備會的會員合照。

美國華人 華僑聯合總會（American Chinese United Association ），是一個服務全美華人華僑的非營利性組織，旨在凝聚全美華人的力量，為建設華人族群歸屬、認同、利益關系，喚醒華人生存危機意識，聚焦族群共同命運，積極支持華人參選參政、融入主流社會，為華人族群謀利益爭權益，實現華人的美國夢，客觀講述與傳播公開權威的事件！

美國華人華僑聯合總會伊利諾伊州 分會籌備會議日前在芝加哥 華埠舉行，芝加哥大都會區及伊州代表逾30人參加會議。美國華人華僑聯合總會主席林建新、美國華人華僑聯合總會常務副主席陳源、大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭徵、芝加哥著名僑領馬森柱、美中餐飲協會主席鄭時坦、美中餐飲業聯合會理事長陳明峰、芝加哥華商會副會長李建明、明州華人工商聯合會主席陳家喜等出席了會議。本次會議醞釀已久，備受各界期待。會議細化了未來伊州分會組織機搆框架，確定了發展目標等。

在伊州分會籌備會議籌備會議中，林建新主席感謝伊州地區華人社團領導、精英的支持，他聲稱，自身在芝加哥地區有商業投資，一直與華人社區有著深厚的情誼，感謝伊州華人社團對美國華人華僑聯合總會會務的鼎力支持。他并表示，通過兩年多線上、線下的互動和交流，全美華人華僑對在美生存危機意識有所提升，自身建設和凝聚力有所提高，但任重而道遠，還需要大家的由心合作。

美國華人華僑聯合總會舉辦的多種華人社會活動項目，包括《全美華人合作論壇》、《華人精英圓桌會議》等，深受華人民眾歡迎。而伊州成立地區分會，是對美國華人華僑聯合總會會務最大的支持。

籌備會議確定了未來伊州分會的首屆主要領導，會議推選陳嘉釗任會長、詹興榮任理事長，以“凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益”辦會宗旨，負責發展伊州分會會務，庇護華人利益。

在會議中，與會嘉賓各抒己見，討論了未來會務發展、會務推廣、華人維權，及近日多項美中時政熱點等。

美國華人華僑聯合總會伊州分會首任會長陳嘉釗認為，美國華人華僑聯合總會舉辦的《全美華人合作論壇》和《華人精英圓桌會議》活動，要持續進行下去。兩屆論壇和十几次圓桌會議的“引領合作”效果值得借鑒。在未來，伊州分會也應該舉辦當地的合作論壇及會議。

美國華人華僑聯合總會伊州分會首任理事長詹興榮認為，與英文社區組織和福利機搆相比，全美華人社團普遍社交宣傳力度不夠。他希望美國華人華僑聯合總會繼續加大宣傳，通過國內外媒體機搆、專屬公眾號、臉書、推特、微信群等方式進行廣泛宣傳和推廣，在海內外享有良好的社會公信度和知名度。

嘉賓們表示，在后疫情時期，社會形勢發生巨大變化，各社區的工作面臨更大挑戰，因此，華人與其他少數族裔的融合和團結更顯必要和重要，與當地民眾彼此建立信任和尊重的關系。

嘉賓們認為，不管什么時候、什么地方，我們在美華人要肩負責任與使命，探討“全美華人利益共同體”，實現深入合作、提高族裔生存危機的意識和價值的方向與路徑。這也是美國華人華僑聯合總會及未來分會的主旋律，大方向。