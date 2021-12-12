美國華人華僑聯合總會伊州分會籌備會議在芝加哥舉行！
美國華人華僑聯合總會（American Chinese United Association ），是一個服務全美華人華僑的非營利性組織，旨在凝聚全美華人的力量，為建設華人族群歸屬、認同、利益關系，喚醒華人生存危機意識，聚焦族群共同命運，積極支持華人參選參政、融入主流社會，為華人族群謀利益爭權益，實現華人的美國夢，客觀講述與傳播公開權威的事件！
美國華人華僑聯合總會伊利諾伊州分會籌備會議日前在芝加哥華埠舉行，芝加哥大都會區及伊州代表逾30人參加會議。美國華人華僑聯合總會主席林建新、美國華人華僑聯合總會常務副主席陳源、大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭徵、芝加哥著名僑領馬森柱、美中餐飲協會主席鄭時坦、美中餐飲業聯合會理事長陳明峰、芝加哥華商會副會長李建明、明州華人工商聯合會主席陳家喜等出席了會議。本次會議醞釀已久，備受各界期待。會議細化了未來伊州分會組織機搆框架，確定了發展目標等。
在伊州分會籌備會議籌備會議中，林建新主席感謝伊州地區華人社團領導、精英的支持，他聲稱，自身在芝加哥地區有商業投資，一直與華人社區有著深厚的情誼，感謝伊州華人社團對美國華人華僑聯合總會會務的鼎力支持。他并表示，通過兩年多線上、線下的互動和交流，全美華人華僑對在美生存危機意識有所提升，自身建設和凝聚力有所提高，但任重而道遠，還需要大家的由心合作。
美國華人華僑聯合總會舉辦的多種華人社會活動項目，包括《全美華人合作論壇》、《華人精英圓桌會議》等，深受華人民眾歡迎。而伊州成立地區分會，是對美國華人華僑聯合總會會務最大的支持。
籌備會議確定了未來伊州分會的首屆主要領導，會議推選陳嘉釗任會長、詹興榮任理事長，以“凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益”辦會宗旨，負責發展伊州分會會務，庇護華人利益。
在會議中，與會嘉賓各抒己見，討論了未來會務發展、會務推廣、華人維權，及近日多項美中時政熱點等。
美國華人華僑聯合總會伊州分會首任會長陳嘉釗認為，美國華人華僑聯合總會舉辦的《全美華人合作論壇》和《華人精英圓桌會議》活動，要持續進行下去。兩屆論壇和十几次圓桌會議的“引領合作”效果值得借鑒。在未來，伊州分會也應該舉辦當地的合作論壇及會議。
美國華人華僑聯合總會伊州分會首任理事長詹興榮認為，與英文社區組織和福利機搆相比，全美華人社團普遍社交宣傳力度不夠。他希望美國華人華僑聯合總會繼續加大宣傳，通過國內外媒體機搆、專屬公眾號、臉書、推特、微信群等方式進行廣泛宣傳和推廣，在海內外享有良好的社會公信度和知名度。
嘉賓們表示，在后疫情時期，社會形勢發生巨大變化，各社區的工作面臨更大挑戰，因此，華人與其他少數族裔的融合和團結更顯必要和重要，與當地民眾彼此建立信任和尊重的關系。
嘉賓們認為，不管什么時候、什么地方，我們在美華人要肩負責任與使命，探討“全美華人利益共同體”，實現深入合作、提高族裔生存危機的意識和價值的方向與路徑。這也是美國華人華僑聯合總會及未來分會的主旋律，大方向。
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