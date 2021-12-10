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芝公校考試成績疫情期間下滑 教師工會：不具參考價值

記者張筠／綜合報導
芝加哥公立學校系統(CPS)學生在標準考試(standardized exams)中的數學和閱讀成績，明顯比新冠疫情前下降。圖為學生上學。(Getty Images)
芝加哥公立學校系統(CPS)學生在標準考試(standardized exams)中的數學和閱讀成績，明顯比新冠疫情前下降。圖為學生上學。(Getty Images)

芝加哥公立學校系統(CPS)近日公布最新數據，學生在標準考試(standardized exams)中的數學和閱讀成績，明顯比新冠疫情前下降，此趨勢與全州一致，教育官員表示這些數據能幫助教職更有針對性的了解學生需求，加強學術能力，但芝加哥教師工會表示，疫情期間師生本就面臨很大壓力，用成績數據強調學生水平下降「有些殘酷」。

此現象反映了新冠疫情對學生課業水平和學術能力的影響，雖然芝加哥教師工會(Chicago Teacher Union)仍在質疑標準考試衡量教育效果的有效性，尤其在疫情期間，多數學生的學習方式改變，教育環境被打亂，考試成績不如以往有參考價值。

伊州教育委員會(Illinois State Board of Education)10月曾公布全州考試數據，發現全州學生成績下降，且疫情期間的缺勤率上升。

伊州學術準備評估考試(Illinois Assessment of Readiness)每年春季舉行，專門測試三至八年級學生的數學和英文程度，2020年因新冠疫情暫停一次，今年春季伊州約七成的學生參加了此考試，結果顯示，芝加哥公立學校系統中有21%學生的英文水平達標或在標準以上，2019年該比率為28%，今年數學達標或超過標準的學生僅占16%，比疫情前的24%下降明顯。

學生水平下降的趨勢在其他考試中也有呈現，伊州今年的SAT大學入學考試(college-entrance exam)結果顯示，學生的數學達標率從2019年的27%下降至今年的21%，英文的達標率從26%下降至23%。

雖然部分考試的成績下滑不明顯，但總體趨勢一致，伊州最高的教育官員艾雅拉(Carmen Ayala)表示，這些數據能讓地方政府和教育從業者更了解疫情對教學的影響，也讓教職能更有針對性的給學生提供輔助，艾雅拉也說，推動實體教學的恢復、州府和聯邦政府增加對公校的補助，都有助於加快學生成績提升。

不過芝加哥教師工會會長夏爾基(Jesse Sharkey)表示，在疫情期間用考試成績衡量學生水平「有點殘酷」，「過去一年所有學生、家庭都以維持健康為重點，就算沒有標準考試，學生、教師、家長都已面臨夠大的壓力」，現在用成績數據來強調學生水平下降並不妥當。

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