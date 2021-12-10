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芝槍殺華人謝煥新兇嫌開審 法官不准保釋

記者陳曼玲╱綜合報導
在芝城華埠開槍殺害謝煥新的23歲兇嫌喬伊納。（警方提供）
在芝城華埠開槍殺害謝煥新的23歲兇嫌喬伊納。（警方提供）

於芝城華埠開槍殺害謝煥新(Woom Sing Tse)的23歲兇嫌喬伊納(Alfonso Joyner)，9日在庫克郡法庭過堂，被控一級謀殺等三項重罪，法官裁定喬伊納不准保釋。

被警方逮捕後就行使緘默權，拒絕回答相關犯罪行為的喬伊納，其起訴罪名包括一級謀殺罪、非法使用槍械(Aggravated unlawful use of weapon)、持有已撤銷槍械證件(Revoked Firearm Owner Identification card)。

芝加哥警探長迪尼翰(Brendan Deenihan)說，根據監視畫面顯示，喬伊納從車裡開槍打中謝煥新後，還下車走近已倒在人行道上的謝煥新，再朝他連開多槍，然後駕車逃逸。

第九警分局局長傑洛米(Don Jerome)說，華埠社群有堅實的聯絡網，在事件發生後幾分鐘內，芝城華埠治安互助隊(Chinatown Community Watch)就立刻向他提供了從監視器拍到的兇嫌和車輛牌照號碼，讓警方很快就在傑克森大道靠近甘迺迪高速路附近逮捕了喬伊納。

華埠更好團結聯盟(Coalition for a Better Chinese American Community)執行主任陳本恩8日在芝加哥警局舉行的案情説明會中說，華埠最關切的事情就是治安，社區民眾希望類似悲劇勿再重演。

根據芝加哥警察局資料，負責華埠和橋港區(Bridgeport)部分地區的九分局，今年累計至少發生七件槍擊案，其中兩件涉及搶劫，謝煥新是該警局轄區內今年發生的第一宗謀殺槍擊。該警局記錄去年有五宗槍擊致死案件，為1991年來最高紀錄。

迪尼翰還提到，芝加哥北邊(North Side)警局目前也在調查喬伊納是否涉及2018年在羅傑斯公園(Rogers Park)發生的兩起謀殺事件。

華埠 芝加哥 槍擊

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