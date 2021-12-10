滑雪季來了 芝加哥8勝地全攻略

滑雪季到來，芝加哥地區八大滑雪勝地各有千秋。(Pexels)

滑雪 季到，芝加哥 地區八大滑雪勝地各有千秋，值得前往。

●最全能滑雪場Grand Geneva Resort & Spa

位於密爾瓦基(Milwaukee)和芝加哥之間，下坡滑雪道20哩，有三座索道纜車，以及適合各年齡段和滑雪熟練度的地形，即便不下雪，該滑雪場也能通過造雪提供完善的滑雪場景；雪場也有適合新手和熟手的滑雪課，不滑雪的同伴可以打乒乓球、桌上冰球(air hockey)等。滑雪場從12月12日開放至明年3月，地址：7036 Grand Geneva Way, Lake Geneva, Wis.，電話：(262)248-8811，grandgeneva.com。

●新手最友好Chestnut Mountain Resort

提供19個滑雪坡和單板滑雪道，其中很多都面向新手，團體滑雪課每小時20元，不管是否接種，在室內需戴口罩 ，預計從11月25日開放至明年3月14日，地址：8700 W Chestnut Mountain Road, Galena, Ill.，電話：(800) 397-1320，chestnutmtn.com。

●芝加哥最近距離Wilmot Mountain

距離芝加哥市中心僅一小時車程，適合當天來回的滑雪活動，11月21日之前買單日通票70元起價，室內須戴口罩，部分餐館需要12歲以上食客出示接種證明；12月3日起開放至明年3月中，地址：11931 Fox River Road, Wilmot, Wis.，電話：(262)862-2301，wilmotmountain.com。

●家庭最友好Crystal Mountain

適合喜歡冒險運動的孩童，有戶外激光槍戰遊戲、射箭場、雪橇車，以及滑雪等娛樂活動，一家四口可選擇由一名滑雪教練講解的個人遊項目，孩童也可根據年齡和熟練程度選擇滑雪課程，家長還可預訂「滑雪保姆」(Nanny McSki)，由在托兒所受過專業訓練的認證講師陪伴並照看孩童，家長則可放心嘗試不同難度的滑道，周邊還有寵物友好的住宿供選擇；雪場從感恩節開放到明年4月3日，地址：12500 Crystal Mountain Drive, Thompsonville, Mich.，電話：(855)995-5146，crystalmountain.com。

●最平價雪場Cascade Mountain

成人購票後，可帶12歲以下的孩童免費入場，此滑雪勝地為訪客提供性價比極高的「一站式」冬季度假選擇，夜間滑雪面積可達125畝；不要求訪客戴口罩，但強烈建議戴口罩，尤其在室內擁擠區，雪場從感恩節後的周末開放，地址：W10441 Cascade Mountain Road, Portage, Wis.，電話：(608)742-5588，cascademountain.com。

●中西部最大滑雪場Granite Peak

擁有68個滑雪道和各種各樣的滑雪地形，還有700呎高的垂直降落機(vertical drop)，以及七座纜車，其中還有威斯康辛州唯一的高速六人纜車，雪場耗資250萬元的造雪系統保障遊客的滑雪體驗，預計11月20日起開放，地址：227200 Snowbird Ave, Wausau, Wis.，電話：(715) 845-2846，skigranitepeak.com。

●最經典滑雪+住宿體驗Boyne Highlands, Boyne Mountain

適合計畫白天滑雪、晚上爐邊夜話的遊客，滑雪地形的占地超過400畝，開放時間取決於第一場雪，地址：1 Boyne Mountain Road, Boyne Falls, Mich.，電話：(855)688-7024，boynemountain.com。

●最純粹滑雪地Nub's Nob

具小鎮風情的滑雪場，座落在北密西根風景優美的一角，距離Mackinac Island車程90分鐘，53個滑雪道座落在248畝地上，以及427呎高的垂直降落機，雪場有12個難度較高的黑菱形滑雪道，還有許多難度更高的雙黑菱形滑雪道，適合只想專注滑雪的遊客，地址：500 Nubs Nob Road, Harbor Springs, Mich，電話：(231)526-2131，nubsnob.com。