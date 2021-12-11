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Oak Street Health 橡樹街醫療中心華埠診所開業 , 將謁誠服務華人朋友

本報芝加哥訊
Oak Street Health 橡樹街醫療中心華埠診所開業,華人服務團隊將謁誠服務華人朋友！
Oak Street Health 橡樹街醫療中心華埠診所開業,華人服務團隊將謁誠服務華人朋友！

位於中國城（2335-B S. Wentworth Ave.）橡樹街連鎖診所（Oak Street Health）華埠診所日前正式開業。橡樹街醫療健康中心是一家專業的醫療診所，提供不同學科的醫療服務。其總部位於市中心。伊利諾伊州周圍有 24 多家診所服務社區。診所為眾多社區提供專業、貼心的治療服務，患者及家屬對診所的評價最高！診所以提高老年社區的生活質量為宗旨，以患者的健康為宗旨，提供優質、專業的服務。還為社區提供政府福利申請、一般疾病診療轉診等服務。服務對象包括擁有 Medicare 的 65 歲或以上的老年人，以及65歲以下的殘疾患者。按照國家標准，為有需要人士提供五星級的醫療保健服務！

橡樹街健康專注於個性化、貼心、便捷、無憂的服務。患者可以在同一天或隔日與醫生會面，等待時間相對較短，讓患者有更多時間與醫生討論疾病症狀。醫療中心的醫生比其他醫生使用3倍以上的epochs和2倍以上的治療時間，可以更細心地照顧患者的需求。因此，急診患者的入院率下降了 40%。此外，診所為每位患者提供盡職盡責的護理團隊。他們擁有醫療網絡，提供內外協調服務，幫助患者聯系專科醫院，找翻譯等，及時減輕患者親屬的精神負擔。

橡樹街診所釆用全新的服務模式，與保險公司合作，盡量減少病人住院比率，既能節省下巨額費用，又能保持健康，希望患者能快樂、健康、不住院（happy, health, out of hospital）。這個目標符合所有人的期望：病人、診所、保險商。為了給病人提供最大方便，橡樹街診所給方圓5英里內的病人提供免費車接車送。診所服務范圍包括了中國城、橋港區（Bridgeport）及郊區老人均可。診所擁有15位華裔醫療服務團隊，能說國語或粵話，如果有需要，歡迎預約，將在48小時內約見，

診所配備先進檢驗儀器，提供心電圖檢查，超聲波檢查以及血糖檢測等項目，還有各種預防針、定期體檢，服務親切周到，病人痊癒後或老人慢性病患，還提供完善的病後追蹤服務。該診所為每一位病人提供尊貴服務。每個病人都有五人團隊為您服務：醫生、護士、醫療助手、記錄員、社工。還有專門設置病患關系經理幫助患者聯系保險公司和藥房等文書工作，如填寫保險公司表格等。社工則幫助聯系上門護理、理療、訂購醫療器械等。診所工作人員笑面迎人，和藹可親。該中心設有二十四小時的電話查詢（只要告知您是CHINESE)即有翻譯為您服務，電話：312-566-4545，大家也可前往：2335-B S. Wentworth Ave. Chicago, IL 60616或可瀏覽網址：oakstreethealth.com。 橡樹街醫療中心接受紅/藍/白卡(Medicare)。

 

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