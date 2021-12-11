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AARP樂齡會熱烈呈獻『以冠軍思維領導』奧運健兒座談會 美國亞裔冬奧會選手分享韌性如何塑造他們的職業生涯

本報芝加哥訊
AARP樂齡會熱烈呈獻『以冠軍思維領導』奧運健兒座談會，分享韌性如何塑造他們的職業生涯。
AARP樂齡會熱烈呈獻『以冠軍思維領導』奧運健兒座談會，分享韌性如何塑造他們的職業生涯。

在經歷了 COVID-19 的『雙重大流行』和反亞裔仇恨的興起充滿挑戰的一年之後，AARP 樂齡會即將呈獻一場名為『以冠軍思維領導』(Leading with a Champion Mind) 的網上座談會，本次活動誠邀了幾位體現韌性和卓越的美國亞裔奧運選手，以慶祝美國亞裔人和太平洋島民（AAPI)社區的實力。

AARP樂齡會歡迎各位熱烈參與將於12 月 16 日星期四下午 3 時 (東岸時間) 舉辦的網上活動並展開對話。活動由前速滑運動奧運冠軍得主Apolo Ohno主持, 其他参与座谈会的嘉宾包括：花式滑冰奧運冠軍得主Kristi Yamaguchi和兩屆花式滑冰奧運銅牌得主Alex 和Maia Shibutani 。屆時AARP樂齡會多元化、公平和包容辦公室高級顧問 Ron Mori 將致歡迎辭。

『AARP樂齡會很榮幸能將四位美國奧運選手聚集在一起，他們作為亞裔美國人的獨特生活經歷有助於提高我們 AAPI 社區的知名度和代表性，』AARP 樂齡會多元化、公平和包容、美國亞裔人和太平洋島民受眾策略之副總裁 Daphne Kwok 說。 『在我們為 AAPI 結束艱難的一年之際，我們希望分享我們的美國亞裔奧運選手用來堅持克服生活挑戰並取得成功的韌性和實力的技能。』

如要登記並了解有關該活動的更多信息，請瀏覽 https://aarp.cventevents.com/Champions.

『以冠軍思維領導』(Leading with a Champion Mind) 是 AARP 樂齡會承諾履行全國廣告商協會包容性多元文化營銷聯盟承諾的一部分，以建立更具包容性的社區。要成為旅程的一部分並了解即將舉行的活動，請在 Facebook (@AARPAAPI) 和 Twitter (@AARPAAPI) 上參加 AARP AAPI 社區。

關於AARP樂齡會:

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對

家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網：chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號 。關注我們@AARPAAPI 以獲取更多新聞和視頻。

 

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