不用為脫發再發愁了！李曉露醫學博士告訴您解決方法！

脫發是男性和女性患者常見的主訴。它不但會影響局部區域還會涉及整個頭皮，有時甚至會延伸到身體的其他區域。典型的正常脫發大約是每天50-100根頭發，但每天脫發多於100根的人經常會在梳頭，洗頭或掃地時注意到很多脫落的頭發。脫發往往給人們帶來了很大的心理壓力。它不但會影響個人的美觀，還會帶來情感和社會形象的問題。

傳統醫學治療脫發的方法是治療脫發本身，從藥物治療到激光治療再到手術頭發移植。是治標不治根。功能醫學治療脫發的方法是尋找脫發的潛在原因。通過檢查脫發的症狀和體徵，來評估機體內的生理生化失衡。了解潛在原因對於創建一套有效的緩解脫發的治療建議非常有幫助。

盡管脫發在許多情況下具有遺傳成分，但也有可能是與非遺傳，可更改的因素有關。今天，讓我們探究一下脫發的一些最常見原因以及背后的潛在性健康問題，同時給大家提供一些減少脫發的針對性建議和非藥物療法

1. 遺傳性脫發

許多人認為自己的脫發是受家庭的基因影響的。這種脫發通常隨著人的年齡增長而逐漸發生 ，例如男性發際線后移， 特定區域頭發稀疏（頭頂或M型）或女性整個頭皮的頭發稀疏。

遺傳性脫發也常稱為雄激素性脫發，是全球最普遍的脫發疾病。是由毛囊里5-α還原酶敏感性增加或活性增加（此酶將雄激素轉化為雙氫睪丸激素），導致雙氫睪丸激素的速率高於正常而引起的

緩解遺傳性脫發可以通過抑制5-α還原酶（5AR）活性，降低雙氫睪丸激素的水平。

據估計50%的 50歲以上的男性和50%的65歲以上的女性都患有這種脫發，年輕人也可能受到影響。

除了傳統抑制5-α還原酶活性處方藥外（Rogain, Finateride），市場上的非處方藥來抑制5-α還原酶選擇也很多，而且副作用少 ， 包括：透皮黃體酮霜劑，口服L-胱氨酸， NAC(N-乙酰半胱氨酸)， 含咖啡因的乳液和洗發劑， 辣椒素(capsaicin)， 海洋蛋白補充劑(marine protein)， 褪黑素， 原花青素 （主要發現於植物營養類的抗炎類黃酮中， 包括蘋果，大麥，可可，肉桂，葡萄和茶），EGCG(Epigallocatechin Gallate, 兒茶素)，南瓜子和迷迭香油(Rosemary oil)，鋸棕櫚(Saw Palmetto)，非洲刺李(Pygeum),B-谷固醇(Beta-Sitosterol),番茄紅素(lycopene),蕁麻(Singing nettle), 鋅等營養素。

如果以上效果不佳，則可以通過頭發移植或局部注射PRP來治療遺傳性脫發。

2.靜止期脫發（壓力性脫發）

壓力對健康不利，對頭發也不列外。急性和慢性壓力都有可能引起脫發。您會突然之間在枕頭，地板，衣服和淋浴排水溝上發現很多頭發。醫學上稱之為telogen efffluvium（靜止期脫發）。這種情況通常發生在飢餓，分娩，大手術，極度壓力（失去親人），嚴重疾病，心理創傷或大幅度體重減輕之后，是對壓力的反應，但是脫發本身也會帶來壓力，這可能導致惡性循環。切記：靜止期脫發是暫時的，頭發會長回來。在大多數情況下，無需治療。當壓力逐漸緩解，疾病恢復，脫發也會逐漸減輕。合理飲食和規律的生活習慣，舒緩壓力以及使用相應的適應原來緩解這類脫發是非常重要

靜止期脫發也可能是某些藥物的副作用導致的，例如抗抑郁藥，β受體阻滯劑和抗炎藥。如果是藥物引起的，建議降低劑量或換藥。

3. 荷爾蒙失平衡

性激素在不同生命階段的變化，包括青春期，分娩，更年期或甲狀腺和腎上腺激素水平的波動都有可能導致暫時性脫發，有時甚至是永久性脫發。

常見的荷爾蒙失衡導致的脫發見於黃體酮不足，雌激素優勢，雄激素過多（多囊卵巢綜合症），雄激素缺乏，催乳素代謝失衡，甲狀腺功能底下或亢進，腎上腺功能失調和血糖胰島素代謝失平衡。

另一個原因導致荷爾蒙失平衡是肝臟對荷爾蒙的代謝，這涉及到參與肝臟代謝的營養素，抗氧化劑，氨基酸和甲基化的完整性。多囊卵巢綜合徵（PCOS）和先天性腎上腺皮質增生（CAH）等疾病患者的雄激素水平會增高，會導致女性脫發。

建議通過功能醫學檢測 了解相應的荷爾蒙失衡和肝臟代謝的狀態，給予相應的衕源性荷爾蒙替代和營養素的補充，改善甲基化的不足來解決脫發問題。

4. 身體疾病和藥物

身體疾病也可能是引起脫發的原因。這些疾病可能包括頭皮感染，如癬菌，心血管疾病，高血壓 ，糖尿病，心理健康疾病（例如拔毛發癖，涉及長期不可抗拒的渴望拔取體毛的疾病），以及一種相對普遍的自身免疫性疾病，稱為斑禿，會在頭皮或體毛上產生光滑而圓形的斑脫；其特點是自發再生和斑禿復發間隔循環。斑禿可以通過自身免疫性疾病調理方案來療愈。

有時，用於治療其他健康問題的藥物可能會導致脫發，這是一種副作用。這些可能包括用於治療抑郁症，心臟病 ，痛風，關節炎，癌症，降低膽固醇，胃酸抑制藥和高血壓的藥物。

5. 腸道和腸道問題

腸道問題也會引起脫發。從腸漏綜合徵到病原體的感染，都可能導致患者脫發。腸道問題會產生內毒性。腸漏會促進毒素從腸道轉移到血液中。腸道的毒性也會導致激素失衡。這些因果關系中有許多是相互聯系的。尿有機酸檢測，功能性的糞便檢查可以提供腸道的健康信息，有助於個性化調理.

6. 食物過敏和食物不耐受

比如麥麩，奶制品，組氨酸不耐受都會引起毛囊炎症，因此與脫發有關。食物敏感性檢查和全血組氨酸評估可以提供進一步信息。

7. 重金屬

脫發也是重金屬慢性累積的常見症狀，包括砷，鋁，鎘，鉛，汞和鉈。通過尿液重金屬螯合檢測可以進一步了解機體重金屬狀態，并進行相應的排毒

8. 飲食和營養問題

在某些情況下，突然的體重減輕或蛋白質缺乏會導致脫發。同樣，某些營養缺乏會影響頭發稀疏和脫落。這些包括脂肪酸，生物素，B族維生素，Omega-3, 維生素D，A，E，硒，鐵，錳，煙酸和鋅；維生素缺乏症通常可以通過個性化的飲食，腸道調理和膳食補充劑來糾正。

除了上述常見的脫發原因外，以下還有可能的原因：化療放射治療，過多的發型設計以及特定形式的頭發用品。

9. 感染

許多患有慢性病毒，真菌或細菌感染的人也有可能會掉發。患有萊姆病(Lyme)，愛潑斯坦巴爾病毒(Epstein Barr virus)或霉菌(Mold)等疾病的人恢復健康后，頭發就會恢復正常。感染會產生毒素，破壞細胞,影響營養吸收，從而影響頭發生長。加強自身免疫系統功能，有助於機體消除這些感染！

脫發沒有快速解決方法

許多經曆脫發的人，尤其是那些出現斑禿或禿發的人，都失去希望。他們投入了成千上萬的開銷，“嘗試了一切”的治療。盡管這些傳統療法有時可能會促進短期的頭發生長，但存在風險和副作用，并且無法防止將來的脫發。

減緩脫發和再生沒有靈丹妙藥。但是，通過針對性的營養，排毒和消化改善，生活方式的改變，以及荷爾蒙平衡的多因素方法，尤其是促頭發生長蛋白肽療法，可以讓那些遭受脫發（甚至與自身免疫相關的脫發）痛苦的人群在大約6-12周內再生新發。

如果您為脫發而煩惱，請讓我們幫助您！請聯系1800-164-9616。

李曉露醫學博士

美國全科醫生認證

美國抗衰老再生醫學學會A4M醫生資質認證

美國抗衰老再生醫學學會A4M醫生高級研究員資質認證