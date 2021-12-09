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五大湖變暖影響生態平衡 產生多米諾骨牌效應

記者張筠／綜合報導
五大湖變暖跡象明顯，將從多方面影響生態平衡，產生多米諾骨牌效應。（Getty Images）
五大湖變暖跡象明顯，將從多方面影響生態平衡，產生多米諾骨牌效應。（Getty Images）

近日全美多地漸入冬季，但氣候專家表示，從五大湖區(Great Lakes)的溫度變化來看，似乎尚未達到往年的冬季水平，說明氣候變暖現象明顯，而五大湖的變暖也從多方面影響生態平衡，產生多米諾骨牌效應。

專家表示，五大湖區今年夏季和秋季夜晚的湖面溫度並沒有像往常一樣的顯著下降，且目前湖面水溫也高於湖泊的整體溫度，這不是冬季該有的正常狀態，伊利諾州氣候學者福特(Trent Ford)表示，夏季夜晚湖面的氣溫居高不下，明顯是氣候變暖的徵兆。

五大湖區附近的州和地區今年溫度明顯較高，明尼蘇達州(Minnesota)和威斯康辛州(Wisconsin)今年經歷炎夏，6月氣溫達到該州的歷史第三高紐約州今年夏天也出現超高溫，五大湖中第二大湖休倫湖(Lake Huron)的溫度在今年8月底創新高達華氏74度，約為攝氏22度。

五大湖變暖跡象明顯，將從多方面影響生態平衡，產生多米諾骨牌效應。（Getty I...
五大湖變暖跡象明顯，將從多方面影響生態平衡，產生多米諾骨牌效應。（Getty Images）

伊利諾州今年也經歷熱浪，根據國家海洋暨大氣署(National Oceanic and Atmospheric Administration)的紀錄，伊利諾州今年7月至10月的平均最低氣溫創2016年後的新高，10月最低氣溫比往年平均高了華氏8度。

福特表示，季節性氣溫變化會產生多米諾骨牌效應，凍霜(hard frost)延遲到10月的最後一周才出現，今年的過敏季似乎也更長，蚊蟲叮咬的現象更晚結束，此外蔬果的成熟、採摘季也比往年持續更久，諸如此類的現象都說明伊利諾州氣候變暖明顯，近期的最低氣溫比往年高了華氏3度以上。

福特說，氣候變暖將導致五大湖水溫保持在較高水平，且溫度保持會比往年時間更長，這將帶來「湖雪效應」(lake effect snow)，即冷空氣遇到大面積未結冰的水面，從中獲得水蒸汽和熱能，而後在湖岸形成降雪。

「湖雪效應」會延遲結冰，而冰可降低海岸被侵蝕破壞的機率，因此較溫暖的湖水對五大湖和附近生態並不有利，湖水深處也可能因為溫度較高而產生有害藻類，打破生態平衡。

伊利諾州 三高 紐約州

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