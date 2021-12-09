防盜 伊州CVS藥房將採用「延時保險箱」

伊州將在CVS藥房採用延時保險箱技術防範盜竊和搶劫，該技術已在全美20個州及華府使用。（美聯社）

伊利諾州 檢察長羅武(Kwame Raoul)、CVS藥房及執法部門代表日前共同宣布，將在全州CVS藥房採用「延時保險 箱」(time-delay safes)，以防止發生在藥房的搶劫和盜竊。

CVS衛生部門首席政策官莫里亞提(Tom Moriarty)表示，伊州 有392個CVS藥房，都將採取延時保險箱的安全技術，位於Target店內的CVS藥房也不例外。

莫里亞提說，「我們相信此舉對於防止伊州處方藥誤用(misuse)和轉移(diversion)有重要意義， 也讓我們所在的每一社區更安全。」

官員表示，CVS的這項延時保險箱計畫將用於麻醉劑(narcotics)類藥物，時間設定每日更新，必須輸入密碼才能啟動計時器，在設定的時間過期之前，保險箱無法打開。

設定的時間到了之後，藥劑師只能拿走當天所需的藥物，即如果發生搶劫，當天剩餘的麻醉藥物將繼續所在保險箱裡，無法打開；對於有心打劫或盜竊之人，也能通過保險箱的標識意識到該技術的存在，震懾歹徒勿行不法之事。

伊利諾州檢察長羅武近期剛成立「組織零售犯罪行動小組」，CVS延時保險箱項目也是該工作的一部分，該技術現已在華府及全美20個州採用，羅武稱「成效顯著」。

他表示，藥房盜竊通常是有組織的犯罪團夥行動，主要目標是氧可酮(oxycodone)和氫可酮(hydrocodone)等藥物；其他針對零售的犯罪還包括「打砸搶掠式」(smash and grab)盜竊，也很常見，並與更大的犯罪團夥相關聯。

羅武說，「安裝這類保險箱，也有助預防在我們社區出現因藥物成癮帶來的非法販售」。

莫里亞提則說，針對藥房和零售商的盜竊在疫情期間有所增加，從CVS都走的某些商品之後又在網上透過非法交易賣出。