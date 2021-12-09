我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

防盜 伊州CVS藥房將採用「延時保險箱」

記者羅曉媛／綜合報導
伊州將在CVS藥房採用延時保險箱技術防範盜竊和搶劫，該技術已在全美20個州及華府使用。（美聯社）
伊州將在CVS藥房採用延時保險箱技術防範盜竊和搶劫，該技術已在全美20個州及華府使用。（美聯社）

伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)、CVS藥房及執法部門代表日前共同宣布，將在全州CVS藥房採用「延時保險箱」(time-delay safes)，以防止發生在藥房的搶劫和盜竊。

CVS衛生部門首席政策官莫里亞提(Tom Moriarty)表示，伊州有392個CVS藥房，都將採取延時保險箱的安全技術，位於Target店內的CVS藥房也不例外。

莫里亞提說，「我們相信此舉對於防止伊州處方藥誤用(misuse)和轉移(diversion)有重要意義， 也讓我們所在的每一社區更安全。」

官員表示，CVS的這項延時保險箱計畫將用於麻醉劑(narcotics)類藥物，時間設定每日更新，必須輸入密碼才能啟動計時器，在設定的時間過期之前，保險箱無法打開。

設定的時間到了之後，藥劑師只能拿走當天所需的藥物，即如果發生搶劫，當天剩餘的麻醉藥物將繼續所在保險箱裡，無法打開；對於有心打劫或盜竊之人，也能通過保險箱的標識意識到該技術的存在，震懾歹徒勿行不法之事。

伊利諾州檢察長羅武近期剛成立「組織零售犯罪行動小組」，CVS延時保險箱項目也是該工作的一部分，該技術現已在華府及全美20個州採用，羅武稱「成效顯著」。

他表示，藥房盜竊通常是有組織的犯罪團夥行動，主要目標是氧可酮(oxycodone)和氫可酮(hydrocodone)等藥物；其他針對零售的犯罪還包括「打砸搶掠式」(smash and grab)盜竊，也很常見，並與更大的犯罪團夥相關聯。

羅武說，「安裝這類保險箱，也有助預防在我們社區出現因藥物成癮帶來的非法販售」。

莫里亞提則說，針對藥房和零售商的盜竊在疫情期間有所增加，從CVS都走的某些商品之後又在網上透過非法交易賣出。

保險 伊州 伊利諾州

上一則

休士頓市區廢水處理場 發現Omicron病株

下一則

伊州首例 芝加哥市民染Omicron 不須住院

延伸閱讀

舊金山允許休班縣警 可受雇當商店保安

舊金山允許休班縣警 可受雇當商店保安
強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案

強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案
獵豹叼走6歲童 印度媽狂追1公里、揮棍單挑救兒

獵豹叼走6歲童 印度媽狂追1公里、揮棍單挑救兒
打擊零售盜竊 伊州檢察長查獲芝2處贓物庫

打擊零售盜竊 伊州檢察長查獲芝2處贓物庫

單日確診破萬 伊州急推補強針

單日確診破萬 伊州急推補強針
CVS全國將關900店 舊金山21家店 暫未收到關閉通知

CVS全國將關900店 舊金山21家店 暫未收到關閉通知

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

2021-12-08 21:07
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(4特派員黃惠玲/攝影)

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

2021-12-01 15:02

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬

白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬