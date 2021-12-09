伊州首例 芝加哥市民染Omicron 不須住院

為防止omicron變種病毒傳播，芝加哥市公共衛生局提醒芝加哥市民要戴口罩、勤洗手。(芝加哥市長辦公室臉書)

伊利諾州衛生廳官員說，新冠變種病毒Omicron 首度在伊州現蹤，第一位確診的感染者住在芝加哥市，該市民已完全接種新冠疫苗 ，也打過補強針，但最近接觸了來自外州並確診感染Omicron的訪客。

衛生廳報告指出，該市民在症狀出現後已自我隔離，由於病況不嚴重，因此不須住院並逐漸康復。芝加哥市公共衛生局(Department of Public Health)局長亞瓦迪(Allison Arwady)提醒市民在年底與家人朋友群聚過節時，建議在室內戴口罩並勤洗手以防止傳播新冠與變種病毒。

亞瓦迪說接種新冠疫苗可有效減緩病毒傳播。她呼籲民眾如果出現新冠病毒感染症狀，或曾經和病毒確診者接觸過，要盡快去做病毒篩檢。一旦發現確診，請自行居家隔離。她鼓勵民眾在室內仍要戴口罩、避免去通風不良的場所、保持社交距離與勤洗手來防止傳播病毒。

亞瓦迪說，目前正在追蹤與這名Omicron首例接觸過的幾個民眾。她說芝市有一套保全隱私的聯絡系統，可在伊州、甚至跨州進行追蹤調查。衛生官員也準備在本周於芝市和全州開始進行Omicron的檢測。

芝市府持續鼓勵市民接種新冠疫苗，並且計畫在疫苗供應足夠時，提供民眾在接種莫德納或輝瑞疫苗第二劑的六個月後，或接種嬌生疫苗的兩個月後，能接種補強針。

亞瓦迪說，Omicron的傳染力是delta變種病毒的兩倍，已經在芝加哥和中西部多處多處造成傳染。她說市府目前仍在蒐集各地區的研究資料，來決定是否要求民眾接種補強針來預防Omicron的擴散。

芝市府將繼續宣導民眾接種新冠疫苗。她說芝市可能開始在特定公共場所或活動中要求民眾出示疫苗證明，並增加病毒檢測地點。她鼓勵芝市府員工要打疫苗，生病時要待在家中。

伊州是美國第20個檢測到Omicron的州。中西部第一個出現Omicron感染案例是在明尼蘇達州，該居民最近曾到紐約市旅行。在威斯康辛州感染Omicron的首例最近曾到南非旅行。