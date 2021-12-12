華聯會關於12月7日中國城槍擊案的聲明

大家好！

12月7日下午， 在中國城23小街附近發生一起致命槍案。 居住在中國城的居民Woom Sing Tse遭遇槍擊，被害人在送往醫院后不幸不治身亡。 嫌犯被警察 於當日抓獲。這是在即去年中國城發生几起惡性槍殺事件后，對華人 社區的再一次極大傷害！ 芝加哥 地區華僑華人對於Tse先生在光天化日之下慘遭殺害感到震驚和悲憤！

案發后，大芝加哥地區華僑華人聯合會即聯系芝加哥市政府，管轄中國城保安的警察局第九分局以及中國城25區區長辦公室，要求政府部門在中國城加強警力， 嚴懲凶手， 替無辜遭遇不幸的曾先生伸張正義， 討回公道！芝加哥市政府和警察局表示， 目前檢察官與警察局正在調查案件， 該案件是否是隨機犯罪還是種族仇恨還沒有定性。 檢察機關將依法在抓獲嫌犯48小時內對嫌犯正式起訴。芝加哥市政府和警察局理解華人社區的震驚和對治安的強烈不滿， 并將盡快就此案對社區作出說明。

據報道，受害人來自於廣東開平，華聯會聯系了會員團體大芝加哥地區開平同鄉會，衕鄉會司徒惠芳會長，馮秀蘭會長，司徒劍元老以及衕鄉會成員對開平兄弟慘遭殺害非常憤慨，強烈譴責這一濫殺無辜的惡性事件， 并會對案件的發展高度關注！

疫情發生后，芝加哥治安存在很大的隱患。根據芝加哥警察局統計， 截至2020年11月1日， 芝加哥市在2021年有678人被謀殺， 3766人受到槍傷， 這些數字明顯高於往年。 大芝加哥地區華僑華人聯合會在強烈要求政府部門提高治安的衕時請社區朋友們注意安全， 保護好自己和家人！

大芝加哥地區華僑華人聯合會

2021年12月8日