中華會館2022職員選舉 伍健生高票當選連任主席，眾望所歸！

中華會館2022職員選舉，伍健生（上圖中）高票當選連任主席，眾望所歸！

中華會館2022年職員複選日前在該館會議室舉行。依照章程、秉持公平、公正、公開的原則，出席投票 的董事、參事團體和顧問等以無記名投票方式一人一票，經過開票、唱票、計票與點票等既定程序，高票選出伍健生擔任 2022 連任主席，眾望所歸！當天同時選出2022年度職員包括的中文書記伍換光、英文書記陳莎莎、財政陳偉聖、核數李源石、核數項邦珍。當選的新職員按慣例，新職員將於2022年元旦當日宣誓就職。

現任主席伍健生高票當選為2022年度中華會館新主席，在接受眾人的道賀和祝福后，感謝大家對他的支持，感謝各位前任主席，董事，參事對他的支持和信任，他一定會繼續秉承中華會館一貫宗旨繼續服務僑社，加強參事團體間的交流合作，加強芝加哥 僑社的團結，與主流社會保持緊密聯繫，維護華人權益，促進芝加哥華埠的和諧發展。

伍健生主席還表示，中華會館的營養午餐項目，自疫情 爆發後都未曾停止服務，只是遵照芝加哥老人局的要求，改為耆老們購買午餐帶回家享用，收費依然是一元。 如今疫情稍微好轉，同時絕大多數的民眾都接種了新冠疫苗，中華會館的午餐餐廳現已開放，不過謹限50位耆老入座享用午餐，以先到先坐為原則，其他的耆老仍然是購買盒飯帶走。