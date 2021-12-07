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芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

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芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥華埠7日下午發生一宗殘暴槍擊案。(讀者提供)
芝加哥華埠7日下午發生一宗殘暴槍擊案。(讀者提供)

芝加哥華埠7日下午12時30分，發生一宗殘暴槍擊案，一名71歲的華人耆老，走在23小街夾普林斯頓大道的人行道時，一輛經過的銀色車輛突然向其開槍，槍手隨後從車裡走出來，又對受害者補了好幾槍，中槍者經送醫不治。

殺人兇嫌已落網

警方稍晚在甘迺迪高速路、傑克森大道附近逮捕了兇嫌，初步研判極可能是隨機殺人。

由於槍擊案發生地點對街為華埠興氏小學，至少10多聲槍響一度引起校園高度警戒。

據熟悉死者的友人稱，該名死者為住在華夏新村的謝姓華人，退休前在餐館工作，「人很老實」，友人說，來自廣東開平的死者根本不可能與幫派有關聯。

警方表示，受害者當時正要去永活街商店買報紙，途中不幸遇害。

警方說，受害人走在興氏小學對面的人行道時，有一名男子從一輛銀色雙門汽車中向受害者開槍。

槍手下車補開槍

警方說，槍手隨後從車裡出來，又向受害者補開了幾槍，然後回到車裡開走逃逸。現場共發現至少12個彈殼。

興氏小學六年級華裔學生John告訴本報記者，槍擊案發生時，他們正在教室上課，一聽到校長廣播有槍案，老師馬上把教室門鎖上，也把教室窗廉全部拉上，「老師手上還拿了一把剪刀」，John則選擇躲在教室桌下。

興氏小學也立即發出中英文通知給家長。

7日晚些時候，槍手正在接受第1區分局警探的審問，警方也找到了手槍。

警方消息稱，嫌犯20多歲，有犯罪紀錄，初步調查顯示這起謀殺應是隨機犯案。

興氏小學立刻發出警訊。(讀者提供)
興氏小學立刻發出警訊。(讀者提供)
芝加哥華埠7日下午發生一宗殘暴槍擊案。(讀者提供)
芝加哥華埠7日下午發生一宗殘暴槍擊案。(讀者提供)

槍擊 華埠 華人

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