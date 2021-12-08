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航班被取消、延誤 旅客可依法爭取退款

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥歐海爾(O’Hare)國際機場一號航廈(Terminal 1)裡，由燈光設計師海頓(Michael Hayden)設計名為「一切都可能」(Sky’s the Limit)的燈飾藝術。(歐海爾機場臉書)
芝加哥歐海爾(O’Hare)國際機場一號航廈(Terminal 1)裡，由燈光設計師海頓(Michael Hayden)設計名為「一切都可能」(Sky’s the Limit)的燈飾藝術。(歐海爾機場臉書)

日前因錯過轉機，而被迫滯留在芝加哥歐海爾(O’Hare)國際機場的美食記者羅比塞莉(Allison Robicelli)，趁機在機場內夜遊，並在推特上介紹機場內的聖誕裝飾與平時因匆忙而忽略的景致。旅行專家也建議民眾，如果航班被取消、延誤，或因新冠疫情必須放棄預定機位時，可依法爭取退款或購買旅行保險彌補損失。

羅比塞莉在探索歐海爾機場時，發現在一號航廈(Terminal 1)，連接B和C兩大廳之間的地下通道裡，有燈光設計師海頓(Michael Hayden)長達744呎、名為「一切都可能」(Sky’s the Limit)的燈飾藝術。海頓在通道的天花板上安裝鏡子與彩虹霓虹燈管，將這塊原本陰暗乏味的空間打造成溫暖的現代藝術，讓旅客站在電動走道經過時，可以來回從不同角度欣賞。

另外，當航班取消或延遲時，根據Scott's Cheap Flights的旅行專家奧蘭多(Willis Orlando)說，民眾在幾個月前已經預定的機位，可能在最後一刻被取消或更改，原因可能是航空公司為了調整航班時刻表、增加飛行地點，或因應疫情期間的機組人員配置等。

奧蘭多說，如果民眾用航空公司的里程數或點數訂位後，航班有大幅更動或被取消，航空公司必須退還里程數。如果民眾付錢購票，可以在機票被取消、時間更動或增加停站點時，獲得全額退款。

根據美國法律，班機延遲4到12小時、在直飛旅程中增加中途停靠地，或班機被航空公司取消，旅客都可要求全額退款。

如果民眾因感染新冠病毒而自願取消搭機，航空公司則不會退款，但可能會發給現金券(voucher)用於重訂機票，多數航空公司也願意免除更改航班的費用(change fee)。

擔心因疫情取消旅行計畫的民眾，也可以考慮購買旅行保險，記得特別加註因疫情取消而獲得退款的條約。

疫情 機場 保險

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