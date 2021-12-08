強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案

普立茲克近日簽署通過一系列推動電動車發展的優惠政策及法案，包括引進電動校車、電動市政車輛，並完善電動車充電網路及設備。（美聯社）

伊州 州長普立茲克(J.B. Pritzker)近日簽署通過一系列推動電動車 發展的優惠政策及法案，包括引進電動校車、電動市政車輛、電動送貨卡車等，並完善電動車充電網路及設備，旨在提高伊州應對氣候變化、保護環境的能力。

該系列法案上月在伊州州議會順利通過，且獲得兩黨支持，簽署法案的前一天，普立茲克與芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)也剛到華府見證拜登 總統簽署通過1兆2000億元的基建法案，其中包括支持全國各地的電動車充電站建設。

普立茲克表示，拜登政府的基建案將給伊州1億4900萬元用於擴大電動車充電網路的覆蓋面積，另外還有25億元用於完善充電站的裝置和設備。

州長辦公室表示，這將給伊州創造成千上萬的就業機會，州府將推動完善電動車及充電站的設施，培訓更多工人進入電動車製造及零件供應領域，以此加速達到2030年有100萬輛電動車的目標。

「交通對環境的污染和氣候的影響已不是新事，因此伊州近期鼓勵綠色經濟，支持企業選擇對環境友好的發展方向」，普立茲克政府近幾年一直追求提升伊州在電動車行業的地位，今年稍早他也宣布了一項790萬元的抵稅協議，推動電動公車和貨車引進伊州。

電動車法案的支持者表示這將給電動車製造商和供應商創造大量收入，並有利解決就業問題，伊利諾州製造商協會(Illinois Manufacturers’ Association)指，系列法案將刺激經濟投資，推動伊州製造行業的繁榮；但伊利諾州商會(Illinois Chamber of Commerce)擔憂，法案中的部分勞工協議可能會被某些大公司用於其他目的，未來將偏離電動車行業或環保工作的初衷。

今年9月，普立茲克簽署了「零碳電力」法案，目標在2045年前讓伊州實現100%無碳電力(carbon-free power)，並呼籲未來幾十年內關閉煤炭、石油和天然氣發電廠。