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好氣候+零州稅 田納西州「音樂城」納許維爾成科技人新寵

記者張筠／綜合報導

田納西州素有「音樂之城」之稱的納許維爾(Nashville)，近期通過多元的營銷策略，吸引伊利諾州芝加哥市的科技人才遷入，包括不徵州收入稅、通勤便利、氣候溫和、著名景點等，目標在2025年讓納許維爾和田納西中部地區的科技工作機會翻倍。

納許維爾營銷團隊發言人引用人口普查數據(U.S. census data)，表示2014年至2018年間，每年從芝加哥搬遷至納許維爾的居民有1629人，這將讓芝加哥地區(Chicago region)成為納許維爾地區的最大新居民人口來源地。

不僅芝加哥民眾在遷進，過去十年間，遷入納許維爾的許多民眾也來自田納西(Tennessee)中部，納許維爾-戴維森郡(Nashville-Davidson County)地區近十年內人口增加了8萬9200人，增長率為14.2%，而附近郊區的人口增長更顯著，Williamson郡人口增加35.2%，Rutherford郡增加30%，田納西州中部的許多郡市人口增長率也都超過20%。

為促進納許維爾地區的人才增長，大納許維爾地區科技委員會(Greater Nashville Technology Council)10月啟動「讓科技進入納許維爾」(TechIntoNashville)營銷活動，吸引芝加哥、舊金山、波士頓、洛杉磯、紐約和大華府地區的科技人才，目標在2025年讓納許維爾和田納西中部地區的科技工作崗位翻倍。

此營銷活動也獲得納許維爾市長庫珀(John Cooper)的支持，庫珀辦公室發言人表示，各地對程序員、工程師的需求上漲，他們到處都能找到機會，但任何地方都沒有納許維爾有活力、充滿創造力，這裡有大量音樂創作，需要「原始編碼」(original coding)人才。

除了良好氣候和零州稅，納許維爾已吸引亞馬遜、臉書、甲骨文(Oracle)等大科技公司進入；芝加哥科技行業分析師土魯曼(Howard Tullman)預計未來會有更多科技人才進入音樂製作領域，「很多人不追求進入以科技為中心的企業，而是放眼與科技相關的創投公司或其他需要用到技術的領域。」

外地工作機會增加是科技人才流動的驅動力，但土魯曼也說，芝加哥日益增長的暴力犯罪，以及新冠疫情也可能成為當地人才流失的內推力；對此芝加哥世界商務協會(World Business Chicago)會長兼執行長費斯納(Michael Fassnacht)表示，芝加哥今年也吸引了70家公司進駐，雖然不全是科技公司，但不少人才從傳統公司集中的地區，搬遷至芝加哥沿岸地區，芝加哥仍有很強的吸引力。

費斯納和土魯曼均表示，芝加哥擁有科技公司蓬勃發展的三大要點：風險投資(venture capital)、多所一流大學以及高校創建的人才庫，2020年芝加哥當地科技創業公司吸引約30億元的風險投資，費斯納預計今年該數字會超過70億元。

芝加哥 田納西州 投資

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