售票機進駐 芝通勤火車Metra 將取消人工售票

芝加哥大都會通勤火車系統Metra，將在車站設置更多自動售賣機賣票，取代上車後的現金買票和車站售票員售票。（取自Metra臉書）

上車後再用現金買車票，將成為芝加哥大都會 通勤火車系統Metra的過去式；該通勤鐵路服務剛達成總計7000萬元的售票機新合約，將轉型在車站設置更多自動售賣機賣票，取代上車後的現金買票和車站售票員售票；售票機安裝完成後，Metra乘客可能須在上車前就證明已買票，沒票的乘客可能面臨罰款。

Metra計畫在每一個車站安裝自動售票機，但尚未公布具體實施的時間線，不過Metra將先從加州票務機器公司「VenTek International」購買225個售票機，其中一部分將替換位於下城區車站內的舊售票機，還有一部分用於替換售票員在部分車站使用的信用卡 售票機。

Metra發言人吉利斯(Michael Gillis)說，新買的售票機還將用於測試「要求乘客在上車前就買好票，不然就要罰款」的可行性，目前Metra尚未決定是否要採取這樣的懲罰機制。

第一批自動售票機預計從明年年中開始安裝，全部就位約需要一年；第二期計畫再購買350個售票機，足夠Metra在每個車站安裝自動售票機，第二批何時裝好取決於Metra何時開始安裝。

這些自動售票機都是殘障人士友好(ADA-accessible)，接受現金或信用卡支付方式，之後也將接受Ventra交通卡；等到每個車站都有自動售票機時，Metra就打算取消上車後花現金買票的方式，並將逐漸淘汰所有車站的售票員，轉而依靠自動售票機和Ventra手機 程式App來處理票務，不過在最繁忙的車站，現場還是會有工作人員提供幫助。

Metra表示，目前絕大多數車站沒有人工售票員，就算有，售票員也只在晨間時段上班。

10月數據顯示，Metra絕大多數乘客透過Ventra的手機程式買票，14%上車後找售票員買票，另有14%通過車站的售票員買票，還有2%使用售票機買票。