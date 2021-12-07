新騙術 停車繳錢仍收到罰單

近期在芝加哥 球館附近找停車位的駕駛人，遇上新騙術：交了停車費，但還是收到市府的停車罰單。

迪娜‧摩拉(Deena Mora)與先生今年夏天在棒球場Guaranteed Rate Field觀看芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)與芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)的同城德比戰時，就遭遇了這一停車陷阱。

摩拉說，她看到有箭頭指示稱這是「白襪隊停車區」(White Sox parking)，便開車順著箭頭指向走，而到了假的「白襪隊停車區」之後，假扮工作人員的騙子還都穿著橙黃色背心，「他們還揮舞手電筒，引導人們停車。」但之後她還是收到市府開的75元違規停車罰單。

而在數月之後的季後賽期間，白襪隊對陣休斯頓太空人 隊(Houston Astro)，同樣騙術又重出江湖：距離球場的幾個街口處，一名身穿黃色夾克的男子舉著寫有「白襪隊停車區」的標語，招攬需要停車的球迷。

據哥倫比亞廣播公司的芝加哥地方新聞報導(CBS 2)，行騙者是一個團夥，在球場周邊區域活動，引導駕駛人違規停車，其中一名騙徒拿著一大把停車許可按每張40元出售，但他無權出售其中任何一張；至少有60輛車使用了這些「停車許可」，意味著這些騙徒僅在一小時內就可騙取2400元。

而該騙術發生之際，芝加哥警方、庫克 郡警長辦公室、芝加哥稅務局官員也在該區域巡邏；受害者摩拉不滿警方並未逮捕這些騙徒，並說，「他們(指當局)不該放任他們騙人」。

庫克郡警長辦公室發言人表示，他們也採取過行動，例如收走停車許可，並交還給芝加哥稅務局的官員，但之後就得繼續處理劫車相關的其他任務。

CBS 2報導說，這類騙術在其他體育場館附近也常發生，而且持續了很多年，例如在疫情之前的2019年，芝加哥黑鷹冰球隊(Chicago Blackhawks)在聯合中心(United Center)打比賽期間，就有行騙團夥騙人停車。

另一受害人羅傑科(Karl Rojek)說，現場到處都是警察，反倒讓停車騙術顯得更真實，騙徒承諾只需繳費20元，就能順利停車，並在比賽結束時避開堵車、快速離開，但結果羅傑科也收到75元的違規停車罰單，「不只是我，展示了『停車許可』的其他車輛都被開了罰單」。