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偽裝Uber司機 盜持32張信用卡被捕

記者羅曉媛／綜合報導
53歲的傑克森偽裝網約車司機行騙，盜取32張信用卡。(芝加哥警方提供)
53歲的傑克森偽裝網約車司機行騙，盜取32張信用卡。(芝加哥警方提供)

芝加哥警方近日在一名男子車內發現32張署名32個人的信用卡，該男子還偽裝成Uber網約車司機，他已在本月稍早被捕，被控身分盜竊、盜竊以及持有多張被盜信用卡的罪名，而他此前剛剛保釋出獄。

根據警務報告，53歲的傑克森(Gabriel Jackson)本月13日晚臨近歇業時間，在位於226 West Ontario的Spy Bar酒吧外並排停車，一對男女乘客隨後上了他的Chevy Impala車，以為這是他們叫的網約車，之後傑克森告知對方上錯了車，但表示可以送他們到目的地，並直接付錢給他。

檢方說，抵達後，傑克森用手機掃描了兩人的信用卡，並讓兩人輸入密碼(PINs)，兩人最後付了15元現金給傑克森作為車費，但之後發現，有人用他們提供給傑克森的信用卡採取了未授權交易。

受害人報警後，警方很快根據嫌犯利用網約車犯罪的過往紀錄鎖定了傑克森，並在受害人被騙的六小時後逮捕了傑克森，在其車內發現了一個裝有32張信用卡的袋子，以及連接手機的信用卡刷卡器，並在其褲子口袋內發現了從Spy Bar酒吧上車的該男受害人的信用卡。

警方報告指，根據另一名在9月16日被騙的受害人說法，當時傑克森要求他在其手機上刷信用卡並輸入密碼，隨後傑克森歸還了一張類似受害人信用卡的卡，之後還用受害人的信用卡和密碼取了1000元現金。

傑克森曾在2017年8月因類似犯罪被捕，被控23項金融犯罪和身分盜竊等罪名，警方說，傑克森當時的作案手法就是偽裝成網約車司機，引誘酒吧顧客上他的車，再要求對方用借記卡(debit card)在其手機上刷卡，並要求受害人輸入密碼，隨後傑克森會還給受害人一張看起來一樣的借記卡，但實際並非受害人原先的卡，等受害人下車後，傑克森就開到ATM機取錢。

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