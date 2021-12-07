伊州第2波租屋補助開放申請 最高2.5萬元

伊利諾州第二波租屋補助計畫(Illinois rental assistance program)，即日起到1月9日開放給因新冠疫情導致財務困難的伊州租屋者與房東申請。(伊利諾住房發展單位官方網站)

伊利諾州第二波租屋補助計畫(Illinois rental assistance program)自即日起到1月9日開放申請，對象是因新冠疫情 直接或間接導致財務困難的租屋者和房東 ，補助金額最高可達2萬5000元以及18個月的緊急用租金 (emergency rental payments)。申請者不須是美國公民，此項補助將來也不用償還。

申請者要透過伊利諾住房發展單位(Illinois Housing Development Authority，簡稱IHDA) 的官方網站，自6日起上網填寫資料申請，期限到1月9日截止。

申請者的條件包括：

●目前是住在伊州的租屋者或有房客住在伊州的房東均可申請此項補助。

●房東的家人或房客的家人因新冠疫情直接或間接造成失業，導致財務困難而無法償付租金，並可能面臨無家可歸或房屋遭到拍賣。

●房東或租戶的家庭年收入低於所住郡的標準才能申請，要瞭解自己是否符合申請資格，可上網查閱各郡標準：bit.ly/3GhyyGp。

此項補助由伊利諾租金計畫(Illinois Rental Payment Program，簡稱ILRPP)提供。IHDA在5月開放第一波租屋補助申請，已經核發6萬2000多位申請者，補助金額共計5億6800多萬元。

根據IHDA網站，申請者要以電子郵件帳戶登錄該官方網站上開立申請帳號。租戶申請者須提供身分證明、地址、年收入、積欠房租金額等內容。房東申請者則須提供身分證明、出租的房產證明和租客積欠的房租金額。

欲申請補助者，或尋找提供協助申請或能提供中文解說的代表人，都可上網查閱： illinoishousinghelp.org。

另外，IHDA提醒民眾如果懷疑個資被人冒用來詐領這項租屋補助，可盡快上網站填寫報告，以利IHDA聯絡處理，申報網址：bit.ly/3dnl9jM。