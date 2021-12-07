我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

伊州第2波租屋補助開放申請 最高2.5萬元

記者陳曼玲╱綜合報導
伊利諾州第二波租屋補助計畫(Illinois rental assistance program)，即日起到1月9日開放給因新冠疫情導致財務困難的伊州租屋者與房東申請。(伊利諾住房發展單位官方網站)
伊利諾州第二波租屋補助計畫(Illinois rental assistance program)，即日起到1月9日開放給因新冠疫情導致財務困難的伊州租屋者與房東申請。(伊利諾住房發展單位官方網站)

伊利諾州第二波租屋補助計畫(Illinois rental assistance program)自即日起到1月9日開放申請，對象是因新冠疫情直接或間接導致財務困難的租屋者和房東，補助金額最高可達2萬5000元以及18個月的緊急用租金(emergency rental payments)。申請者不須是美國公民，此項補助將來也不用償還。

申請者要透過伊利諾住房發展單位(Illinois Housing Development Authority，簡稱IHDA) 的官方網站，自6日起上網填寫資料申請，期限到1月9日截止。

申請者的條件包括：

●目前是住在伊州的租屋者或有房客住在伊州的房東均可申請此項補助。

●房東的家人或房客的家人因新冠疫情直接或間接造成失業，導致財務困難而無法償付租金，並可能面臨無家可歸或房屋遭到拍賣。

●房東或租戶的家庭年收入低於所住郡的標準才能申請，要瞭解自己是否符合申請資格，可上網查閱各郡標準：bit.ly/3GhyyGp。

此項補助由伊利諾租金計畫(Illinois Rental Payment Program，簡稱ILRPP)提供。IHDA在5月開放第一波租屋補助申請，已經核發6萬2000多位申請者，補助金額共計5億6800多萬元。

根據IHDA網站，申請者要以電子郵件帳戶登錄該官方網站上開立申請帳號。租戶申請者須提供身分證明、地址、年收入、積欠房租金額等內容。房東申請者則須提供身分證明、出租的房產證明和租客積欠的房租金額。

欲申請補助者，或尋找提供協助申請或能提供中文解說的代表人，都可上網查閱： illinoishousinghelp.org。

另外，IHDA提醒民眾如果懷疑個資被人冒用來詐領這項租屋補助，可盡快上網站填寫報告，以利IHDA聯絡處理，申報網址：bit.ly/3dnl9jM。

租金 房東 疫情

上一則

費城教師荒 1900職缺無人應徵 校方更難管教學生

下一則

馬州衛生廳遇駭 網站下架 官員：暫無數據被盜

延伸閱讀

打擊零售盜竊 伊州檢察長查獲芝2處贓物庫

打擊零售盜竊 伊州檢察長查獲芝2處贓物庫

單日確診破萬 伊州急推補強針

單日確診破萬 伊州急推補強針
Omicron未到 伊州疫情已現新高峰 單日確診破6000

Omicron未到 伊州疫情已現新高峰 單日確診破6000
單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現
伊州10呎以上新鮮聖誕樹「大缺貨」 越晚越難買到

伊州10呎以上新鮮聖誕樹「大缺貨」 越晚越難買到
購物季來臨 伊州即起加強取締濫用殘障車位

購物季來臨 伊州即起加強取締濫用殘障車位

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市