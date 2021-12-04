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半小時連3女遇劫 芝加哥湖景區治安亮紅燈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警局儘管增加了社區巡邏次數，但似乎仍擋不住激增的搶劫案。(芝警局臉書)
芝加哥警局儘管增加了社區巡邏次數，但似乎仍擋不住激增的搶劫案。(芝警局臉書)

年節接近，搶劫案件明顯增加，芝加哥市警局表示，該市湖景區(Lakeview)2日傍晚5時左右，多達三名婦女於短短半小時內，於該區遭到搶劫，而1日在同樣區域，也有五位民眾遇搶，警局2日發出警訊，提醒該區民眾提高警戒；至於華埠地區上周(11月22日到29日)的治安事件也多達17件，其中包括六宗搶劫、三起劫車。

根據專門報導芝加哥犯罪案件的網站CWB指出，2日受害的三名女性，年齡從23歲到68歲，目擊者稱，這幾宗搶劫都是結夥作案，至少其中一名同夥開著淺色的道奇車(Dodge Charger)在附近接應。

2日第一宗搶案發生在傍晚5時10分，一名男子在N. Southport 3900號附近，從後面推倒正在遛狗的25歲女性，然後搶走她身上的財物後逃逸。

同日5時23分，在West School街1300號附近，一名68歲的婦女也遭到背後攻擊，歹徒還出拳毆打受害人臉部，然後搶走其手提袋後逃逸。

12分鐘後，兩名男子在West Grace街1300號附近，搶劫一名23歲女性的手機。

根據受害人與目擊者描述，兩名搶匪為身材纖瘦的非裔男性，年齡大概是10多歲到20歲初，作案時都戴著口罩並戴著連帽運動衣的帽子。

湖景區以及附近的林肯公園區、老城區等地的11月搶劫案激增，警局至少接到27名受害者報案；根據芝加哥警局數據，11月的前28天，負責巡邏湖景區、林肯公園區北部的警局，至少接到40起搶劫案，比去年同期的29件大幅增加了將近四成。

華埠上周的搶劫、入室盜竊、劫車等17宗案件中，有七起發生在華埠商圈永活街，其中多個店家店門都遭到竊賊強行破壞進入偷竊。

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