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打擊零售盜竊 伊州檢察長查獲芝2處贓物庫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州檢察長羅武宣布，在芝加哥查獲兩處倉庫存有大批贓物。(檢察長推特截圖)
伊州檢察長羅武宣布，在芝加哥查獲兩處倉庫存有大批贓物。(檢察長推特截圖)

伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)3日宣布，其辦公室旗下，針對有組織零售犯罪成立的工作小組(Organized Retail Crime Task Force)，於芝加哥查獲兩處囤積價值數百萬商品的倉庫 ，經調查，這些高價商品都是從商店偷出的贓物。

伊州檢察長羅武宣布，在芝加哥查獲兩處倉庫存有大批贓物。(檢察長推特截圖)
伊州檢察長羅武宣布，在芝加哥查獲兩處倉庫存有大批贓物。(檢察長推特截圖)

羅武表示，有組織的零售盜竊，不僅僅是導致零售業者損失收入，背後更常常與犯罪集團有關，例如「毒品交易」或「人口販運」，他說，他決心查明伊州這次以及其他有組織零售犯罪的幕後黑手。

根據羅武辦公室公布的資料，遭搜查的兩處倉庫內，存放了四輛放滿偷來贓物拖車，商品內容包括服飾、美容產品、家具、食品、電子產品等。

目前有關單位仍在清查所有貨物，但初步估計總值高達數百萬元。

伊州過去幾周，頻繁發生高檔商店遭結夥洗劫的案件，其中包括芝加哥2日晚間的高檔百貨公司，芝加哥警局表示，九名嫌犯2日闖入位於芝城北密西根大道的高檔百貨公司Neiman Marcus，劫走店內高價單品，警方當場逮捕了了其中一名16歲的搶匪，並以偷竊零售商品罪名移送法辦。這家百貨公司近期已經是第二度遭到劫匪作案。

此外，3日清晨5時55分，三名開著銀色車輛的嫌犯，闖入南環區(South Loop)羅斯福路購物中心(Roosevelt Collection)的商店，偷走商品與收銀櫃後逃逸。

11月29日下午4時20分左右，四名男子同時進入位於北密西根大道上的名牌店Burberry，公然偷走店內展示架上的多個手提袋，歹徒得手後正要逃逸，該店店員試圖將店門關閉但被強行推開，一名剛好在店裡的60歲觀光客則被店門打中。

11月17日芝西郊橡樹溪購物中心內的頂級名牌店路易威登(Louis Vuitton)，於下午3時31分，遭14名搶匪湧進店內，暴力搜刮陳列架上的包包等高價商品，隨後搭乘接應的三部車輛逃逸，商家損失至少12萬元。

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