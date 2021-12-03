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芝59歲亞裔男遇搶 遭劫匪近距離槍殺

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
監視攝影機拍下搶匪對受害人開槍情景。(芝加哥警局)
監視攝影機拍下搶匪對受害人開槍情景。(芝加哥警局)

芝加哥警局2日表示，一名住在林肯廣場(Lincoln Square)的59歲男子，1日早上7時左右到公寓後方停車場的車內取東西時遭遇搶劫，該男子短暫掙扎時，劫匪對其開槍，接著跳上停在旁邊的車輛後逃逸，芝警公布案發視頻，呼籲有任何線索民眾舉報。

影片來源：芝加哥警局

不幸遭槍殺男性為韓裔Rae Park，警方指出，根據附近的監視攝影機拍下的影片顯示，受害人在1日早上7時5分，從居住的公寓樓(West Catalpa街夾26街附近)走向停車場，然後打開他的minivan駕駛座車門，似乎在翻找東西。

就在他彎腰入車找東西同時，一輛四門轎車從巷子開過，接著緊急停在受害者車輛不遠處，坐在車內的乘客下車並朝著Rae Park走去，警方說，判斷該名搶匪向受害者表明搶劫或劫車，Rae Park短暫掙扎，劫匪就對其開槍，59歲的受害人倒地，槍手跑回停在不遠的接應車輛後向北逃逸。

警察局說，槍手為一名非裔男性，穿著黑色的連帽運動衣，衣服前有Timberland的標記，下半身穿著淺色牛仔褲及白色球鞋。搶匪搭乘的車輛為韓國起亞Forte銀色轎車，掛著橘色的車商牌照。

如有任何線索，可撥打(312)744-8261，該案件號碼為#JE-456052。

Rae Park是上周五(11月26日)到12月1日間，第四個林肯廣場區的民眾遭槍擊。1日凌晨12時5分，兩名29歲、28歲的男性與女性，開車經過西方大道(Western Ave.)時，遭不明人士開槍射擊，其中男受害人傷勢嚴重，女性臀部中槍，傷勢已趨穩定。

上周五一名26歲的男子胸部中槍到該區的瑞典醫院(Swedish Covenant Hospital)就醫，根據受害人描述，他是在晚間11十19日載西福斯特街夾27街附近遭到槍擊。

59歲的韓裔男子，1日到停在公寓停車場車輛找東西時，遇搶劫遭殺害。(芝加哥警局)
59歲的韓裔男子，1日到停在公寓停車場車輛找東西時，遇搶劫遭殺害。(芝加哥警局)

根據警方紀錄，林肯廣場今年已經至少發生了六起槍擊事件及兩宗謀殺案，而去年該區全年僅有一起槍擊與一宗謀殺，2019年則有六宗槍擊案，謀殺案則掛零。

嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)
嫌犯與所使用車輛。(芝加哥警局)
嫌犯與所使用車輛。(芝加哥警局)

槍擊 芝加哥 韓裔

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