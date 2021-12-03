單日確診破萬 伊州急推補強針

伊州目前完全接種率超過六成，但全州僅有七分之一的民眾接種補強針。(吳常義提供)

美國2日出現第二例新變種病毒Omicron 感染，而伊利諾州2日新增確診人數高達1萬1524例，比1日增加將近兩倍，該州住院人數也已經飆升，另方面，伊州 現在有約七分之一的民眾接種補強針，在新一波疫情告急之際，伊州衛生廳鼓勵符合接種補強針者，儘快施打疫苗 。

衛生廳說，到1日為止，伊州打完補強針的人數有190萬人，兩周前，此數目只有150萬，現階段伊州在全美施打補強針比率的排行榜上，名列第17位。

目前並不清楚疫苗是否能夠有效對抗Omicron，而美國目前已經分別在加州、明尼蘇達州出現該變異病毒的染疫者，這兩名患者均已完全接種，而明州確診男子，在11月初還打了補強針，目前兩人症狀輕微。

不過，包括伊州等地方政府的衛生機構，仍然鼓勵民眾儘快接種疫苗，包括補強針，主要因為新一波的感染高峰，到現在仍舊是以Delta變種病毒主導，而疫苗對該類病毒株證明有效。

羅耀拉醫學院首席醫療長古普塔(Neil Gupta)說，現階段接種補強針，仍是保護自己與家人的最佳途徑之一，他表示，接種補強針的風險非常低，且非常安全。

他也提到，儘管接種疫苗者一旦染疫後住院的可能性，遠低於未接種民眾，但疫苗對於新冠病毒的保護，似乎確實會隨著時間拉長而減弱。

傳染病專家陶爾米納(Mia Taormina)表示，補強針可以顯著提高抗體水平，「如果現有疫苗對Omicron有一定的保護，那麼更多的抗體將比較少的抗體更好」。