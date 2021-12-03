芝城首個亞裔多數區 25區區長盧漢士：出線率逾9成

芝市議會法規委員會提出的新選區地圖，華人聚居處畫入11區，亞裔人口占比為50.3%。(市府書記官辦公室)

芝加哥 市議會法規委員會(Rules Committee)1日公布的最新版的選區重畫地圖中，畫出了該市有史以來第一個亞裔 多數區，儘管上述地圖受到議會拉美裔小組(Latino Caucus)質疑而仍在協商，但由於拉美裔小組也同樣畫出了首個亞裔多數區地圖，25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)表示，由此顯示，亞裔多數區已至少得到48位區長背書，最後出線機率已經超過九成，幾乎可說勝券在握。

25區區長盧漢士表示，如果沒有意外，最終版的芝加哥選區地圖，將可誕生第一個亞裔多數區。(特派員黃惠玲／攝影)

法規委員會所畫出的新選區圖，包括17個非裔 多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到34名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本。

有14名區長組成的拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。

盧漢士說，雖然法規委員會與拉美裔小組對地圖的非裔與拉美裔多數區有不同意見，但雙方都一致同意畫出「第一個亞裔多數區」。

芝加哥市議會法規委員會主席哈里斯(Michelle Harris)表示，1日公布的新選區地圖，是由選舉法專家凱斯波(Mike Kasper)所繪製，但原本預定當天表決的這份地圖，因無法取得至少41名區長支持，因此將投票延緩舉行。

哈里斯說，地圖公布後，將推出多場公聽會，聆聽公眾意見，同時也將繼續與區長協調，希望盡快可以得到41位區長的支持，以避免出現30年來該市首度要對選區地圖舉行全民公投。

25區區長盧漢士(中)向到議會的美亞協會劉紅(左)、福建商會鄭時坦(右)說明重畫選區地圖進度。(特派員黃惠玲／攝影)

盧漢士表示，最終的選區地圖出爐，恐怕還要等待一段時間，不過，他說，亞裔多數區在市議會支持度相當高，「支持法規小組地圖的區長有34名，支持拉美裔小組地圖的區長有14名」，換句話說，已經有48名區長對於「亞裔多數區」表態背書，盧漢士說，如無意外，最後版本的選區重畫圖，超過九成機率會誕生第一個亞裔多數區。

法規委員會版本地圖公布後，近期積極推動華埠選區重畫的美亞健康協會主任劉紅、福建商會鄭時坦也特別到議會向盧漢士詢問進度，對於亞裔多數區落實希望濃厚的情形，都感到十分欣慰。