我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

芝城首個亞裔多數區 25區區長盧漢士：出線率逾9成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝市議會法規委員會提出的新選區地圖，華人聚居處畫入11區，亞裔人口占比為50.3%。(市府書記官辦公室)
芝市議會法規委員會提出的新選區地圖，華人聚居處畫入11區，亞裔人口占比為50.3%。(市府書記官辦公室)

芝加哥市議會法規委員會(Rules Committee)1日公布的最新版的選區重畫地圖中，畫出了該市有史以來第一個亞裔多數區，儘管上述地圖受到議會拉美裔小組(Latino Caucus)質疑而仍在協商，但由於拉美裔小組也同樣畫出了首個亞裔多數區地圖，25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)表示，由此顯示，亞裔多數區已至少得到48位區長背書，最後出線機率已經超過九成，幾乎可說勝券在握。

25區區長盧漢士表示，如果沒有意外，最終版的芝加哥選區地圖，將可誕生第一個亞裔多...
25區區長盧漢士表示，如果沒有意外，最終版的芝加哥選區地圖，將可誕生第一個亞裔多數區。(特派員黃惠玲／攝影)

法規委員會所畫出的新選區圖，包括17個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到34名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本。

有14名區長組成的拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。

盧漢士說，雖然法規委員會與拉美裔小組對地圖的非裔與拉美裔多數區有不同意見，但雙方都一致同意畫出「第一個亞裔多數區」。

芝加哥市議會法規委員會主席哈里斯(Michelle Harris)表示，1日公布的新選區地圖，是由選舉法專家凱斯波(Mike Kasper)所繪製，但原本預定當天表決的這份地圖，因無法取得至少41名區長支持，因此將投票延緩舉行。

哈里斯說，地圖公布後，將推出多場公聽會，聆聽公眾意見，同時也將繼續與區長協調，希望盡快可以得到41位區長的支持，以避免出現30年來該市首度要對選區地圖舉行全民公投。

25區區長盧漢士(中)向到議會的美亞協會劉紅(左)、福建商會鄭時坦(右)說明重畫...
25區區長盧漢士(中)向到議會的美亞協會劉紅(左)、福建商會鄭時坦(右)說明重畫選區地圖進度。(特派員黃惠玲／攝影)

盧漢士表示，最終的選區地圖出爐，恐怕還要等待一段時間，不過，他說，亞裔多數區在市議會支持度相當高，「支持法規小組地圖的區長有34名，支持拉美裔小組地圖的區長有14名」，換句話說，已經有48名區長對於「亞裔多數區」表態背書，盧漢士說，如無意外，最後版本的選區重畫圖，超過九成機率會誕生第一個亞裔多數區。

法規委員會版本地圖公布後，近期積極推動華埠選區重畫的美亞健康協會主任劉紅、福建商會鄭時坦也特別到議會向盧漢士詢問進度，對於亞裔多數區落實希望濃厚的情形，都感到十分欣慰。

芝市議會拉美裔小組提出的選區地圖，華人聚居處畫入11區，亞裔人口占比50.6%。...
芝市議會拉美裔小組提出的選區地圖，華人聚居處畫入11區，亞裔人口占比50.6%。(議會拉美裔小組提供)

亞裔 非裔 芝加哥

上一則

冬季新冠疫苗怎麼打 大華府社區健康服務中心答疑

下一則

華府電子駕照 有望很快問世 反對者：涉隱私風險

延伸閱讀

芝市議會公布選區重畫圖 首個「亞裔多數區」勝劵在握

芝市議會公布選區重畫圖 首個「亞裔多數區」勝劵在握
哈里斯縣犯罪防治計畫過關 7高風險地區展開精準執法

哈里斯縣犯罪防治計畫過關 7高風險地區展開精準執法
NBA／安比德復出飆42分無用 76人加班被狼咬

NBA／安比德復出飆42分無用 76人加班被狼咬
在赫茲租車逾期未還 開上街被控偷車

在赫茲租車逾期未還 開上街被控偷車
租車逾期未還仍開上街 當心被通緝駕駛贓車

租車逾期未還仍開上街 當心被通緝駕駛贓車
涉2年殺害18名老婦 德州法官裁決一級謀殺罪審判無效

涉2年殺害18名老婦 德州法官裁決一級謀殺罪審判無效

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

2021-11-26 15:45

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明