芝加哥和統會成功舉辦網上座談會,暢談現在中美關系下的兩岸關系發展.

大芝加哥 地區中國和平統一促進會日前成功舉辦網上座談會：與會者暢談現在中美關系下的兩岸關系的發展。 中國駐芝加哥總領館邊志春副總領事、張軍鵬領事出席了座談會，芝加哥和統會李紅衛會長致辭歡迎各位嘉賓和朋友，芝加哥和統會周嵩副會長主持了會議。 歡迎在網上觀看這次約5個小時的會議視頻： https://youtu.be/5O265lay5qg 。

芝加哥和統會周嵩副會長主持了會議，主講嘉賓包括有：

中華人 民共和國駐芝加哥副總領事邊志春

中國澳門地區中國和平統一促進會監事長陳健英

中國台灣省 統一聯盟黨主席戚嘉林教授

中國廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅教授

中國台灣省中華統一促進黨主席何文智

中國台灣省新黨前發言人王炳忠

中國台灣省中華青年發展聯合會理事長、中山大學國際關係學院副研究員王正博士

中國台灣省二水愛國教育基地負責人魏明仁

芝加哥和統會顧問、芝加哥著名學者、著名社會學家李毅教授

來自各個國家的發言領袖和衕志有

全日本華人促進中國和平統一協議會會長鄭正權

全日本中四國地區促統會會長潘曉蘭

巴西里約中國和平統一促進會會長林非凡

東部非洲中國和平統一促進會名譽副主席、東非十國統一戰線高端智庫理事長孟巍教授

加拿大中國(友好)和平統一促進會會長王典奇

墨西哥中國和平統一促進會會長焦美俊

莫桑比克中國和平統一促進會榮譽會長江永生教授（書面發言）

莫桑比克中國和平統一促進會會長王孝金

澳大利亞中國統一促進會常務副會長、澳大利亞上海工商聯合會總會會長嚴澤華

菲律賓中國和平統一促進會副會長兼秘書長董拔萃

美國美西和統會理事長吳有義

美國加州 首府中國和平統一促進會監事長，中國台灣省台北市前議員楊鎮雄

美國南加州促統論壇總召集人周德昭

芝加哥和統會顧問、芝加哥美亞健康協會主任劉紅博士

芝加哥和統會顧問、芝加哥福建商會會長黃寶章

芝加哥和統會名譽會長、中國海外僑聯顧問朱慶龍 （書面發言）

芝加哥和統會名譽會長宗鷹（書面發言）

芝加哥和統會名譽會長王亞勤（書面發言）

芝加哥和統會秘書長杜翰堂（書面發言）

芝加哥和統會會員陳愛棣（書面發言）

芝加哥和統會前理事、會員徐達輝（書面發言）

參加會議的各國社團和領袖有

土耳其中國和平統一促進會副會長王興華

美國北加和統會林青理事長、張琳副會長

美國大波士頓中國和平統一促進會共衕會長梁利堂、共衕會長胡運炤

美國加州首府中國和平統一促進會劉功駟理事長、劉蘇安會長、劉曉藝秘書長

美洲中國統一促進會聯合總會顧問曹國財

哥斯達黎加華僑華人華裔協會黃耀佳監事長

俄羅斯中國和平統一促進會林喜寶常務副會長

美國德州中國人活動中心董事會秘書長、前執行長謝忠

加拿大和平與發展交流協會會長胡丕峰

全加華人安大略區共同主席Xinsheng (Simon) Zhong

美國中部亞洲文化協會 （ Mid-America Asian Culture Association) 魏歡會長

美國舊金山灣區中國統一促進會副會長方秀珍

塞爾維亞和統會

還有芝加哥、美國各地和世界各地的同志和朋友近百人參加了這次會議。 大家暢所欲言，分析形勢，為促進兩岸統一，建言獻策。

中國駐芝加哥總領館邊志春副總領事: 邊志春副總領事在芝加哥和統會“海峽兩岸關系發展線上座談會”上的講話

芝加哥和統會會長、中國和平統一促進會理事、河北中國和平統一促進會常務理事、湖南中國和平統一促進會常務理事、湖北省僑聯海外委員李紅衛（書面發言）: 前事不忘，后事之師

中國澳門地區中國和平統一促進會監事長陳健英： 海峽兩岸關系發展座談會發言稿

中國台灣省 統一聯盟黨主席戚嘉林教授： 中美以實力博奕台灣問題

中國廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅教授： 台美勾連但大陸決定兩岸關系走向

中國台灣省中華統一促進黨主席何文智： 統一越晚管理難度越大，統一宜早不宜遲

中國台灣省新黨前發言人、“21青連線”召集人王炳忠： 統一大概也就在這三年內了

中國台灣省中華青年發展聯合會理事長、中山大學國際關係學院副研究員王正博士： 當前中美關系下的兩岸關系

中國台灣省二水愛國教育基地負責人魏明仁： 我們，即將見證一個偉大時代的來臨！

芝加哥和統會顧問、芝加哥著名學者、著名社會學家李毅教授： 李毅：當前美國對台灣政策的正式官方表述

全日本華人促進中國和平統一協議會會長鄭正權： 在推動兩岸和平統一的進程中需要將明確的對台政策法規化

全日本華僑華人中四國地區中國和平統一促進會會長潘曉蘭： 看清中美關系下的兩岸關系

巴西里約中國和平統一促進會會長林非凡： 凝聚所有海外華人力量實現祖國早日完全統一宏願

東部非洲中國和平統一促進會名譽副主席、東非十國統一戰線高端智庫理事長孟巍教授： 基於美國實用主義談新形勢下的中美關系和兩岸關系的發展趨勢

加拿大中國(友好)和平統一促進會會長王典奇： 牢牢把握兩岸關系主導權和主動權

墨西哥中國和平統一促進會會長焦美俊： 台灣問題是中國內政 外部無理干涉徒勞無益

莫桑比克中國和平統一促進會會長江永生教授（書面發言）： 不忘初心，銘記黨恩

莫桑比克中國和平統一促進會執行會長王孝金： 非和平方式統一台灣，祖國統一大業必然成功！

澳大利亞中國統一促進會常務副會長、澳大利亞上海工商聯合會總會會長嚴澤華： 像香港回歸一樣，確定實際統一進程的最后時間促進統一

菲律賓中國和平統一促進會副會長兼秘書長董拔萃： 淺議當前中美關系下的台海局勢

美國美西和統會理事長吳有義： 習拜會推動反“獨”促統

美國加州首府中國和平統一促進會監事長，中國台灣省台北市前議員楊鎮雄： 關於台灣回歸后的几點治理方面的看法

美國南加州促統論壇總召集人周德昭： 如何使島內民眾由“畏懼統一”變成對統一的期待？

芝加哥和統會顧問、芝加哥美亞健康協會主任劉紅博士： 從心理、精神、思想、政治、經濟、觀念、法律上，震撼、顛覆、動搖台獨傾向，動搖台灣民心、軍心、黨心、政心，最終逼迫台灣當局與大陸談判，實現和平統一

芝加哥和統會顧問、芝加哥福建商會會長黃寶章： 我們中國大陸應該給世界一個時間表，怎么樣統一我們的台灣！

芝加哥和統會名譽會長、中國海外僑聯顧問朱慶龍（書面發言）：希望台灣省領導人以百姓福祉為重，莫為一已之私而淪為民族罪人

芝加哥和統會名譽會長宗鷹（書面發言）： 關於『中國統一』與『復興中華』几點淺思

芝加哥和統會名譽會長王亞勤（書面發言）： 三代人對祖國統一的努力和奉獻

芝加哥和統會秘書長杜翰堂（書面發言）： 統一是要靠實力的

芝加哥和統會會員陳愛棣（書面發言）： 輪船歸途漫漫

芝加哥和統會前理事、會員徐達輝（書面發言）： 中國和平統一台灣實踐曆險記與啟示

芝加哥和統會周嵩副會長（書面發言）： 拜習會後的中美關係下的兩岸關係