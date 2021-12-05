ADSUM (愛心) 保險公司 提供愛心老年醫療健康計劃專業服務

ADSUM保險公司提供全方位的愛心老年醫療健康計劃專業服務！

ADSUM保險公司Ad Sum愛心老年健康計劃資深保險從業員簡盈萍（yin），Jasmine馮，Tiffany 梁以及 Gary Thiam Khaw，Yiping Liu，Anne Wong和 Mabel Lai，旨在服務社區，為社區老年人提供愛心健康計劃和退休 計劃以及團體健康保險等的專業服務。當中包括醫療保險，為65歲或以上老年人士評估醫療健康保險、Medicare-Medicaid、申請低收入 補貼以及更改保險計劃等。

CEO簡盈萍表示，我們七位愛心老年健康計劃資深保險從業員將幫助老年退休人員制定醫療保健計劃：包括Medicare(紅藍卡） Part C部分和 Part D部分的處方藥計劃，聯邦醫療保險 補助以及牙科和視力保險計劃等。我們為知名醫療服務機構提供全方位的老年人保險專業服務，包括老年人住房，老年人社區中心，老年人護理服務以及其他許多老年人團體的老年人員提供服務。

此外，該公司提供全方位的老年人健康計劃、退休計劃、團體健康保險等服務，還提供教育網絡研討會。有關保險問題，請立即聯繫持牌保險代理！簡盈萍 CEO：（847）834-9248，郵箱：[email protected]，Jasmine馮（312）868-6688，[email protected]，Tiffany梁（312）498-6501， [email protected]，Gary Thiam Khaw（847）436-6188，[email protected]，Yiping 劉（414）885-9116，[email protected]。Mabel 黎（630）390-0812，[email protected]和Anne Wong 黃 (732) 820-0889，[email protected]。提供英文/臺山話/粵語/普通話/福建話/臺語/客家話等多種語言服務。