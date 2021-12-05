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Hard Rock 娛樂中心 YouYu 中餐部美食多多，歡迎光臨！

報芝加哥訊
Hard Rock Casino Youyu（有馀）中餐廳美食多多，歡迎光臨！
Hard Rock Casino Youyu（有馀）中餐廳美食多多，歡迎光臨！

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場內 YouYu Noodle Bar 中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，推出多款美食每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人垂涎的各種新鮮的亞洲風味美食，包括燒賣、小籠包、紅油炒手、中式炸蝦春卷和越南春卷等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、黑椒牛肉、王子菇玉子豆腐以及粵港式粉、麵及各式炒飯，包括越南粉、星洲炒米、泰式的栢泰、肉類湯面食（辣臺式牛肉麵、牛腩麵、火鴨麵、叉燒麵和云呑麵）等，YouYu（有馀）中餐部是 Hard Rock Casino 的五家餐廳之一。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，以及Youyu中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在YouYu時尚的優美環境中享受美食。

總投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心，是鎮上最好的博彩娛樂游戲中心。Hard Rock 娛樂中心擁有80多個桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機（即將迎來超過200臺新的老虎機更刺激）等的博彩娛樂設施。

除 Youyu（有馀）中餐廳美食外，Hard Rock 還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

要了解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。執行主持人 Canh Nguyen，219-895-8312，[email protected]（通曉越南語）。有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

美食 越南 亞裔

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