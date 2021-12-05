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雲來集講壇 有請兩屆奧運會女子跆拳道冠軍吳靜鈺主講：「努力去做，不是得到，就是學到」

本報芝加哥訊

國際佛光會北美雲來集講壇日前禮請到兩屆奧運會女子跆拳道冠軍吳靜鈺女士。以「努力去做，不是得到，就是學到」為題，透過Zoom和YouTube 頻道與近1400名線上觀眾，分享追求夢想的心路歷程，在成敗中所累積的人生智慧，以及超越自我的價值觀。

吳靜鈺女士是2008年北京奧運會和2012年倫敦奧運會兩屆冠軍，更是成爲歷史上首位四次參加奧運會跆拳道比賽的女子運動員。 吳女士講述了她如何在22年的運動生涯中憑著自信，對賽場戰鬥的熱誠，以及忍常人不能忍的靭性，努力堅持不懈的奧運故事。勉勵大家要勇於追求自己的夢想，一旦設立目標不要輕言放棄，因為人生只有一次，千萬不要讓自己後悔。不論得失，成敗，只要「努力去做，不是得到，就是學到」，必有所獲。「人生沒有過不去的坎，只有你自己不想過去的坎」。2012年後吳女士短暫退役，但是對賽場的渴望與對跆拳道運動的熱愛召喚著她，讓她重新回到運動場上，在里約奧運會前從世界排名十几名追回到世界排名第一。然而2016年里約奧運會中吳靜鈺功敗垂成，沒能打進決賽。 吳靜鈺女士說這次比賽失利對她的打擊很大，賽後她一度失落，以淚洗面，不能原諒自己。

吳靜鈺感恩一路支持她的父母、親人、教練、隊友，讓她有機會帶給國人榮耀，並表示ㄧ切的經歷都是値得。里約奧運會之後，寶寶的出生使她很快振作起來，調整好心態，積極面對失敗，更加開朗從容。2019年吳靜鈺用十個月的時間參加了世界各地十一場比賽，成功取得了東京奧運會參賽資格，成爲奧運跆拳道史上第一位媽媽級和第一位參加了四届奧運會的女選手。

2021年在東京奧運會賽場上，吳靜鈺年齡和體力都不占優勢，屢經挫折後領悟到戰勝的秘訣在心態。賽場上要達到天人合一的狀態，必須「心裡乾淨」如佛法中的「無我」一般，全心投入、無雜念、思維冷靜，「專注走好眼前的路，努力做好眼前的事，堅持打好每一場比賽」。競賽不止是為贏得奬牌的榮耀，更具意義的是展現運動家不斷追求卓越，超越自我的能量，發揮好榜樣的力量。

國際佛光會芝加哥協會會長周邁平分享：「努力付出與堅持比天賦更為重要。珍惜把握每一個當下的因緣。要成功一定要發願，有願就會有力量。另外一個很重要的成就因素是「樂在其中」，若是沒有樂趣 必不長久 。很棒的講座 ，非常生活化。 是淨化的也是善美的，符合人間佛教的觀點。」王克英副會讚嘆到：「吳靜鈺女士的演講觸動人心。大道至簡。作為運動員，吳女士經歷過高峰與低谷， 不斷地克服困難與挑戰 。給自己創造一個潔淨的心，專注於當下要做的事。每天進步一點點，運動員「只問耕耘」的精神，值得我們學習。」

李性銘副會長總結到：「吳靜鈺女士從比賽的失利中，堅持不懈的努力，讓夢想成真。運動場上犯規時認錯，是懺悔 ；不違規傷害別人 ，是慈悲；積極勇敢的競爭，是精進，也是一種如實的修行。」現在的吳女士身為世界跆拳道聯合運動員委員會委員，全心致力於推廣奧林匹克精神及體育教育，希望讓運動員們人格更健全，意志品質提升，健康快樂地生活。希望大家以後在面對失敗時也能坦然面對，並告訴自己「我並沒有失敗，只是沒有挑戰成功而已」，因為在人生旅途中我們必須要能跳出由其他人定義自己成敗的窠臼。吳靜鈺女士勉勵大家對每一件值得做的事都要全力以赴，不負韶華，勇於追求自己的夢想，帶給世界溫暖與力量。(人間社 李魯燕 供稿)。

東京奧運 運動員 跆拳道

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