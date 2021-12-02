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芝加哥公校12歲以下學生 接種率不到13%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公校學生施打疫苗情況欠佳，執行長鼓勵學生盡快接種。(芝加哥Sinai醫院臉書截圖)
芝加哥公校學生施打疫苗情況欠佳，執行長鼓勵學生盡快接種。(芝加哥Sinai醫院臉書截圖)

芝加哥公立學校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)1日表示， 學生的疫苗接種率欠佳，且近來公校的確診病例，以及接觸染疫者而須隔離的人數都雙雙上升，加上學校即將放聖誕、新年假期，而新的變異病毒Omicron也可能爆發，種種情況都令他感到擔憂。

CPS指出，系統內600所學校中的12歲及以上學生，只有不到一半完全接種；而11月初開始可以施打疫苗的五到11歲學生中，至今只有12.6%至少接種了一劑疫苗；教職員方面的完全接種率，則已超過九成。

馬丁內茲相當關注學生的疫苗施打情況，依照芝衛生局局長亞瓦迪的說法，「公校完全接種率，希望要達到50%以上」。

公校在感恩節前，就出現學生感染與隔離人數的狀況，根據數據，11月15日有71名學生確診，而感恩節前一周，公校共有367名學生與98名成人的病毒檢測為陽性，雖然與CPS共33萬名學生人數相比，這些數字並不算高，但馬丁內茲與亞瓦迪擔心的是，隨著假期來臨，這些染疫師生，將有更多機會參加派對、聚會，到時病例預料將會增加。

馬丁內茲說，由於現在要知道感恩節是否加速了感染，仍為時太早，但校方將密切監測，同時也將高度關注Omicron的發展。

他表示，公校仍在加強擴大「自願檢測」項目的能力，目前CPS每周以達到四萬次的檢測。

現階段每所公校平均約有10%的學生參加每周自願篩檢，但有些學校的篩檢參與偏低。

芝加哥教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)表示，現在CPS的檢測服務「是不負責任的」，因為篩檢數太低，他主張推動「全部人員篩檢」，同時要增加公校的接種站。

此外，公校11月的隔離人數也達到新高點，在感恩節前兩周，CPS共有6000名學生與教職員，因為可能接觸染疫者而居家隔離，儘管CPS已經把格離天數從14天減為10天，但在11月30日仍有近有4877名學生與185名教職員在家隔離。

為了解決學生因為隔離無法到校上課的問題，CPS即日起將試行新的「檢測陰性即可返校」(test-to-stay)方案，該措施允許未接種學生，在接觸確診者後，只要在第一天、第三天、第五天與第七天同意接受檢測，就可以不需居家隔離。

公校 檢測 疫苗

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