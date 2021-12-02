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Omicron未到 伊州疫情已現新高峰 單日確診破6000

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州衛生廳統計指出，1日該州新增確診為6119例，這也是從今年1月22日7042例以來的最高紀錄。

該州11月份單日新增染疫人數，比10月份提高了將近一倍；11月25日到30日的七天平均確診率也上升到5.6%，比上一周期的七天高出逾兩倍；染疫住院人數11月30日為2478人，寫下今年2月2日以來的新高。

伊州新增染疫死亡人數1日為45人，比11月30日死亡人數提高一倍，根據之前的疫情發展趨勢，一般在確診人數大幅上升後的一段時間，住院及死亡人數才會提高。

伊州染疫死亡的人數已經累計達到2萬6459個，其中超過1.2萬人是在疫苗問市後病逝。

全伊州完全接種的780萬人中，只有0.048%出現染疫住院，而感染病毒後死亡的比率，則只有0.014%。

新變種病毒Omicron來勢洶洶，全美各州嚴陣以待，芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，針對新變種，該市防疫措施不會有太大改變，不過，芝城目前染疫住院率已達到去年冬天以來的最高水平，而伊利諾州至今仍有超過四分之一的人口未接種疫苗，她說，是時候該重回嚴格戴口罩、勤洗手、保持社交距離了，更重要的是「盡快打疫苗」。

亞瓦迪表示，她當然會擔心變種，但不需要恐慌，「我們比較需要大家嚴肅以待，並催促人們快去接種疫苗」，她說，她個人並不非常擔心新的變異病毒株，因為自己已經完全接種，且採取了防疫措施，但從人口的角度來看，新變異仍有令人憂慮之處，因為不確定未來情況將如何發展。

至於會不會重新採行「居家避疫」？ 亞瓦迪表示，至少目前她肯定不會出現跟疫情爆發初期一樣，強制命令學校關閉、商家關門的措施。她說，「居家避疫」是在公共衛生受到重大威脅時才會施行的緊急方案，「我們離這種情況還很遠」，她對現在的疫苗很有信心。

雖然早期證據顯示，Omicron更有傳染性，但專家表示，現有的疫苗仍有可能有效防範染疫者成為重症。

在疫苗接種方面，到11月底為止，伊州五歲及以上可接種疫苗的民眾，仍有26.3%的沒有去施打；芝加哥則有27.3%居民未打疫苗。

亞瓦迪說，大家不要再對要不要打疫苗而有所猶豫，因為很明顯的確診正在激增，且目前沒有緩和跡象。

疫苗 伊州 疫情

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