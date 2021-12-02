芝醫院員工抱病上班 致18患者染疫 已有1人死亡

傑西布朗退伍軍人醫院傳出有18名病患，遭一名醫院工作人員感染新冠病毒。(google地圖)

芝加哥 市傑西布朗退伍軍人醫院(Jesse Brown VA Medical Center)近日傳出該院至少18人確診新冠肺炎病毒，而這些染疫者，很可能是從該院一名生病卻持續上班好幾天的員工身上感染了病毒，目前染疫者中，已經有一名死亡。

根據芝加哥太陽報報導，該醫院的幕僚長安特曼(Sarah Unterman)在送給醫院內部員工的備忘錄中提到，「發生這種情況可怕且令人不安」，她還提到，許多員工都沒有戴口罩 。備忘錄還寫著，該院所有患者都接種了疫苗，但部分患者卻因為接觸了一名生病的醫院員工，而不幸染上病毒。

18名受到生病員工感染的患者中，有兩名風險特別高，其中一名高齡90歲，另一名則是正在等待肺臟移植，安特曼表示，醫院的確應該為此情況負起責任。

傳出疫情 後，設有220張病床的這家退伍軍人醫院(820 S. Damen Ave.)，立即採取限制訪客措施，每名臨終住院治療的患者，只能最多讓兩名訪客進入。

門診服務保持不變，但只有需要協助的病患，例如必須有人幫忙推輪椅者，才能允許額外人員陪伴入院。

安特曼向醫院員工重申，身體不適就應該待在家中，同時醫院也將採取額外防疫措施，以減輕病毒傳播，包括要求所有員工在進入醫院某些區域的病房時，必須配戴N95口罩，並戴上護目鏡。

此外，所有患者在有醫院員工或訪客出現病房時，必須戴上醫院發的口罩，全力防止類似事件重演。