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芝加哥持槍劫車慣犯落網 年僅11歲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警察局局長布朗說，一名11歲的青少年涉及多宗持槍劫車案件。(芝警局提供)
芝加哥警察局局長布朗說，一名11歲的青少年涉及多宗持槍劫車案件。(芝警局提供)

芝加哥警察局局長布朗(David Brown)表示，警方日前逮捕一名年僅11歲的持槍劫車嫌犯，經調查發現，近日多宗劫車案件，竟然均是該名男童所為。

布朗11月29日表示，這名男童因涉嫌犯下11月14日早上7時45分發生的一宗劫車案而被逮捕，該嫌在芝加哥北侃柏蘭大道(N. Cumberland Ave.)4700號附近，持槍搶劫一名48歲婦女的車輛，「這種情況令人傷心，尤其不幸的是，這個11歲男孩之前就已經有犯案紀錄」，布朗說，此男孩可說是芝城「多產劫車犯」。

布朗說，該11歲的劫車嫌犯將面臨青少年控罪。

該案女性受害人為一名芝加哥警官的妻子，她當時開著2021年的BMW休旅車，遭涉案的11歲嫌犯持槍劫走其名車，警方後來在芝城南邊發現該部車輛。

布朗隨後公布了今年劫車案件的統計，他說，到11月29日為止，芝加哥市共有1635件劫車案件，警局採取的劫車相關逮捕行動共1292次，遭逮嫌犯中，有288人因劫車而被捕，352人因開著偷來車輛被捕，還有642人因非法入侵他人車輛被捕。

芝加哥市長萊特福特對搶嫌竟然只有11歲也做出回應，她表示將很快安排與青少年法庭的法官見面，並針對此問題商議解決方法，「我們面臨一場危機，我們不能讓這些孩子在沒有支援、沒有資源、沒有監督的情形下，繼續流浪街頭」。

華埠過去一周搶劫、偷竊案件頻傳，根據警方統計華埠一帶共發生17起治安事件，其中11月24日下午2時20分左右，於永活街與24小街口，發生一起持槍劫車案件，根據警方報案紀錄，一名開著豐田RAV4休旅車的受害民眾，在該街區遭到三名持槍非裔男性持槍劫走車輛。

前兩周在11月20日，華埠還有另一起劫車案，當晚約10時30分，兩名非裔男子持槍在普林斯頓街夾23街附近，搶走一輛灰色本田休旅車。

由於劫車案持續發生，加上年節假日來臨預期出現犯罪高峰，警局提醒所有民眾，無論步行或開車務必提高警覺，留意不要「邊走邊使用手機」，也應避免「待在引擎啟動的未行進車內」或「離開引擎啟動的車輛」。

此外，許多華人習慣前往購物的麥金利公園區商場(亞珠街夾南艾許蘭德大道)，感恩節隔天的晚間7時30分左右，發生一宗搶劫案，兩名顧客在該商場的停車場遭歹徒持槍劫走財物。

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