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芝加哥亞裔大團結 催生首個亞裔多數選區

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(中)表示，芝市議會通過的新選區地圖，必須包括該市第一個亞裔多數選區，否則無法接受，後右一為華諮處總裁劉國華。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(中)表示，芝市議會通過的新選區地圖，必須包括該市第一個亞裔多數選區，否則無法接受，後右一為華諮處總裁劉國華。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥法規委員會(Rules of Committee)今日(12月1日)將公布新選區重畫地圖，並交由50名區長表決，市議會的非裔與拉美裔小組，目前正為其族裔多數區的數目進行激烈爭辯，為確保區長重視「落實芝市首個亞裔多數選區(Asian American majority ward)」，多個亞裔組織11月30日於議會大樓聚集陳情，並疾呼亞裔市民踴躍向居住區區長表達心聲。

華埠更好團結聯盟與亞美公義促進中心芝加哥辦公室，聯合推出了11月30日的陳情行動，包括來自韓裔、印裔、東南亞裔社區的非營利組織代表，都到場發聲力挺。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，儘管根據人口普查資料，聚居於華埠及周遭社區以華人為主的亞裔居民人數大幅成長，但數十年來，卻從未在市議會的選區重畫中受到重視，他說，芝城亞裔人口過去十年激增了超過三成，目前已占全芝加哥總人口的約7%，「卻沒有一個屬於亞裔多數的選區，導致亞裔在議會的政治力量薄弱，許多權益也受不到保護」。

他說，今年是落實第一個亞裔多數選區的最佳時機，假使議會推出的新重畫地圖，沒有包括「亞裔多數選區」，他與華埠社區都將無法接受，陳增華說，讓芝市誕生第一個亞裔多數選區，也將彰顯這座城市的偉大包容。

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩(前中)希望議會的非裔、拉美裔小組，不要忽略亞裔多...
華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩(前中)希望議會的非裔、拉美裔小組，不要忽略亞裔多數選區的重要性。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟另一位成員代表蕭愛萍說，非裔人口過去十年流失不少，而拉美裔人口雖然增加，但增幅僅5%，她很感謝拉美裔與非裔的議會小組，都公開表明支持催生芝市首個亞裔多數選區，然而這兩個族裔卻正在為「保留18個非裔多數選區」以及「將現行13個拉美裔多數選區增加到15個」而激烈爭辯，蕭愛萍表示，希望非裔與拉美裔不要忽略了協助華埠創造歷史，「一起攜手合作，讓亞裔多數選區破零」。

25區區長盧漢士(左)向陳增華(右)說明目前新選區地圖的作業情形。(特派員黃惠玲...
25區區長盧漢士(左)向陳增華(右)說明目前新選區地圖的作業情形。(特派員黃惠玲／攝影)

在陳情行動告一段落後到場的25區區長盧漢士說，選區重畫地圖由法規委員會內部作業完成，該地圖在獲得至少26名區長支持後，就會公開讓50名區長表決。

如果市長行使否決權不支持該版本地圖的話，則必須有36名區長投票支持，才能將市長的決定推翻；如果在12月1日的表決中，有超過41名區長同意通過了法規委員會提出的選區版本地圖，但只要有十名區長連署提出他們版本的地圖，那麼就必須在明年6月舉行全民公投，屆時所有芝加哥市選民，將針對法規委員會的地圖與區長版本地圖做出選擇。

根據紀錄，2010年人口普查資料出爐後，芝加哥的重畫選區地圖直到2012年1月才最後過關定案。

相對盧漢士的公開表態支持「亞裔多數選區」，選區內居民逾四成為亞裔的11區區長唐信(Patrick Thompson)，則遲至11月30日都未鬆口將支持「亞裔多數選區」地圖。

包括唐信及多位華社團體負責人11月29日曾聚集芝城華商會，針對選區重畫地圖進行協商，原先曾發聲支持亞裔選民47％「唐信選區重畫版本」的華商會會長麥長盛((Patrick McShane)當場澄清表示，他與華商會將支持「亞裔居民占比51%的亞裔多數選區」。

亞裔 華埠 非裔

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