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伊州10呎以上新鮮聖誕樹「大缺貨」 越晚越難買到

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州多家聖誕樹農場表示，今年六到八呎的聖誕樹現階段仍供貨充足，但預計下月5日以後將越來越難買到。(讀者pinpin提供)
伊州多家聖誕樹農場表示，今年六到八呎的聖誕樹現階段仍供貨充足，但預計下月5日以後將越來越難買到。(讀者pinpin提供)

多家伊利諾州專門栽植聖誕樹的農場表示，目前市售8呎及以下的聖誕樹雖仍有不少選擇，但預估12月5日前將不敷需求。此外，越來越多民眾的家中客廳挑高，使巨型聖誕樹需求增加，然而去年雨水不夠導致伊州預期長到10呎的松樹未達標，而批發商又遭遇運輸鏈失衡問題，今年10呎、12呎或14呎的新鮮聖誕樹將供不應求。

伊州春丘市(Spring Grove)的理查德森農場(Richardson Farm)東主理查德森(George Richardson)說，該農場種植松樹的面積廣達130畝，今年估算約可採收5500棵6到8呎的聖誕樹上市，他表示，一般到12月20日前，該農場的聖誕樹的需求量約在8000棵，這也意味著越晚採購聖誕樹，將越有可能買不到。

已經六代從事聖誕樹農場工作的理查德森家族，在伊州擁有三處聖誕樹農場據點，該家族表示，估計在12月5日前，5500棵聖誕樹就會售罄。

伊州位於哈佛市(Harvard)的「班聖誕樹農場」(Ben's Christmas Tree Farm)，以及在莉莉湖市(Lily Lake)、主要販售從威斯康辛州聖誕樹的「李家之樹」(Lee's Trees)，也都表示，今年新鮮聖誕樹供應數量有限。

多家農場表示，今年當地栽植的聖誕樹數量短缺，為多種因素造成：

●消費者品味改變：農場在種植聖誕樹時，必須預估十年後消費市場的可能喜好，不幸的是，大多數的當地農場當時選擇種植較多的蘇格蘭松與白松，而大大低估了顏色深藍綠、芳香撲鼻、樹枝伸展下垂的冷杉樹(fir trees)受歡迎程度，導致現在市場冷杉數量有限。

●生長時間漫長：聖誕樹從秧苗到可以收成，至少需要八年時間，而種植者的速度很難跟上市場需求。

●乾旱：伊州今夏沿著80號高速路以北與威州邊境附近的一小塊地區，遭遇嚴重乾旱，樹木生長受限，而上述地點剛好是許多農民栽種聖誕樹的所在農場，原本應該可以長到九呎、十呎的聖誕樹，因雨水不足而高度不如預期。

供應鏈問題：市場需求十呎及以上大型聖誕樹的數量不斷增加，但今年全美供應鏈都出現問題，雖然銷售聖誕樹的農場積極想向威州引進更多大型聖誕樹，但幾乎都在運輸方面受阻。

●為維持聖誕樹未來穩定供應而減少供給：農場雖可採收更多的聖誕樹以供應市場需求，但今年的增加採收，將嚴重影響明年以後的市場供應量。

●地方農場減少：種植聖誕樹是全年的工作，並非適合每個人，部分農場已經因年紀、工人缺乏等原因而退出。

伊州 供應鏈 邊境

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