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購物季來臨 伊州即起加強取締濫用殘障車位

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州務卿辦公室宣布，即日起將加強取締違規使用殘障車位者。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州務卿辦公室宣布，即日起將加強取締違規使用殘障車位者。(特派員黃惠玲／攝影)

年底購物季啓動，各商場、超市停車空間經常一位難尋，導致越來越多民眾圖一己之便而濫用殘障車位，伊州州務卿懷特(Jesse White)宣布，即起加強取締違規使用殘障停車位的行為，同時鼓勵公眾踴躍檢舉，確保殘障人士權益，經查屬實，將處以600元到1000元罰款，並吊扣駕照六個月到一年不等。

懷特表示，伊州便衣州警即日起到新年期間，將分別在芝加哥、郊區及全州巡邏取締，其中包括Aurora、Bloomington、Carbondale、Chicago、Fairview Heights、Oak Brook、Orland Park、Peoria、Rockford、 Schaumburg和Springfield等購物中心，均列為取締重點。

懷特說，「該行動的目的不在於開罰單，而是要確保有需要的殘障人士有停車位。」違法占用殘障車位的主要原因是「方便停車」。因為殘障車位常有空位，並靠近目的地，這些便利使違規者罔顧社會譴責或違規的處罰。

伊州州務卿辦公室表示，即日起將加強取締濫用殘障停車位的違規民眾。(州務卿辦公室提...
伊州州務卿辦公室表示，即日起將加強取締濫用殘障停車位的違規民眾。(州務卿辦公室提供)

違規使用殘障車位的駕駛，一旦被舉發或抓到後，駕照會被吊扣六個月，並施以罰款600元。再犯者要吊扣駕照一年，並罰款750元。違規超過三次以上者，處以罰款1000元，並吊扣駕照一年。如果沒有攜帶殘障停車證或掛有殘障車牌，而停在殘障車位者，罰款最高可到350元。如果使用去世者或其他殘障者的殘障停車證，或用偽造的停車證件，將處罰款2500元，並吊扣駕照一年。

伊州目前註冊登記的永久殘障停車證(permanent placard)共有53萬498張。

懷特也督促民眾踴躍檢舉違法濫用殘障停車位，線上舉報：https://www.ilsos.gov/，或撥打(217)785-0309電話舉報，舉報者請提供違規車輛的停車證號碼、車牌號碼和停車地點。

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