Allstate以2.32億售出總部 去年95%員工全年在家工作

位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

新冠疫情 已經對大企業的上班型態帶來歷史性的轉變，保險 業巨擘全州保險(Allstate)29日宣布，位於芝城北郊北溪市(Northbrook)的公司總部，已經以2.32億元售出給內華達一家專精工業區開發的Dermody Properties公司，全州表示，之所以出售該處房產，是因為想讓員工工作地點有更多彈性，而且已有許多人選擇在家工作。

購入該處房產的Dermody公司，業務聚焦於電子商務及物流運輸，而全州保險總部，處於州際公路294號旁，全州表示，這筆交易預計在明年完成。

全州保險辦公室本來位在史考基市(Skokie)，1967年才搬到面積廣達122畝的現址，儘管總部即將關閉出售，但全州表示，芝加哥地區的其他全州保險辦公室，包括芝加哥市的River Point以及商品市場大樓(Merchandise Mart)內的據點，仍然將有許多員工上班。

Dermody公司購入的房產，除了全州總部六棟大樓外，還包括其他附近早前已由全州蒐購的土地，總計面積達232畝。

在交易完成前，全州總部仍將維持在北溪市。

全州保險的這項決定，也反映了疫情持續之際，越來越多大公司都將員工重返辦公室的時間，推遲到2022年，而且為了防疫，不少企業都採取實體與網路混合模式上班，還有許多公司乾脆將在家上班變成一種「長期」選擇。

全州保險2020年的年度報告中顯示，該公司95%的員工，在2020年都居家上班，而這種方式也驗證了可「同時保持內部控管與生產力」。

除了積極處理房地產外，全州還將人壽保險與年金兩項業務撤除，而專注於發展汽車 與房屋保險產品，該公司的人壽險從2018年以來，業績一直下滑，而年金銷售也早從2014年起停止了。

今年6月，全州還以3億元收購了低成本的汽車保險商SafeAuto，以擴大該公司的車險範圍。

全州保險創立於1931年，當時隸屬於西爾斯集團(Sears)，90年來，該公司一直是全美最大規模的個人保險公司之一。

全州在伊州有多達7892名員工，全美則有4萬4000多名員工。