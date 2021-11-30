我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

Allstate以2.32億售出總部 去年95%員工全年在家工作

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

新冠疫情已經對大企業的上班型態帶來歷史性的轉變，保險業巨擘全州保險(Allstate)29日宣布，位於芝城北郊北溪市(Northbrook)的公司總部，已經以2.32億元售出給內華達一家專精工業區開發的Dermody Properties公司，全州表示，之所以出售該處房產，是因為想讓員工工作地點有更多彈性，而且已有許多人選擇在家工作。

購入該處房產的Dermody公司，業務聚焦於電子商務及物流運輸，而全州保險總部，處於州際公路294號旁，全州表示，這筆交易預計在明年完成。

全州保險辦公室本來位在史考基市(Skokie)，1967年才搬到面積廣達122畝的現址，儘管總部即將關閉出售，但全州表示，芝加哥地區的其他全州保險辦公室，包括芝加哥市的River Point以及商品市場大樓(Merchandise Mart)內的據點，仍然將有許多員工上班。

Dermody公司購入的房產，除了全州總部六棟大樓外，還包括其他附近早前已由全州蒐購的土地，總計面積達232畝。

在交易完成前，全州總部仍將維持在北溪市。

全州保險的這項決定，也反映了疫情持續之際，越來越多大公司都將員工重返辦公室的時間，推遲到2022年，而且為了防疫，不少企業都採取實體與網路混合模式上班，還有許多公司乾脆將在家上班變成一種「長期」選擇。

全州保險2020年的年度報告中顯示，該公司95%的員工，在2020年都居家上班，而這種方式也驗證了可「同時保持內部控管與生產力」。

除了積極處理房地產外，全州還將人壽保險與年金兩項業務撤除，而專注於發展汽車與房屋保險產品，該公司的人壽險從2018年以來，業績一直下滑，而年金銷售也早從2014年起停止了。

今年6月，全州還以3億元收購了低成本的汽車保險商SafeAuto，以擴大該公司的車險範圍。

全州保險創立於1931年，當時隸屬於西爾斯集團(Sears)，90年來，該公司一直是全美最大規模的個人保險公司之一。

全州在伊州有多達7892名員工，全美則有4萬4000多名員工。

保險 疫情 汽車

上一則

彭博捐1.7億 助北卡等州對抗用藥過量

下一則

新州高速路 每哩花費逾113萬 成本效益全美墊底

延伸閱讀

紐約市疫情升溫 州長令備足疫苗補強針

紐約市疫情升溫 州長令備足疫苗補強針
紐約兒童打疫苗贏獎學金 首批名單出爐

紐約兒童打疫苗贏獎學金 首批名單出爐
紐約嚴防Omicron 霍楚宣布進入緊急狀態

紐約嚴防Omicron 霍楚宣布進入緊急狀態
5-11歲疫苗接種率 灣區6縣全加州最高

5-11歲疫苗接種率 灣區6縣全加州最高
感恩節出遊人數創歷來第2 宜避開塞車

感恩節出遊人數創歷來第2 宜避開塞車
舊金山灣區4縣 未節水者加收5%附加費

舊金山灣區4縣 未節水者加收5%附加費

熱門新聞

警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20
達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

2021-11-26 15:45
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」