馬蹄鐵娛樂公司舉辦的呂珊-友星有聲演唱會成功圓滿。

“呂珊-友星有聲演唱會”日前在馬蹄鐵（Horseshoe Casino）The Venue劇場隆重舉行。香港 著名歌手、演員呂珊攜紐約華語歌手李嘉文為大芝加哥 地區華人同胞精彩獻藝，與大家一起共度佳節。本次演唱會是呂珊北美巡演的最后一站，是芝加哥歌迷的一大福利。呂珊首先為大家唱出多首經典歌曲包括《上海灘》、《今夜你會不會來》、《星光背后》、《順流逆流》、《星》、《一封家書》等經典名曲，讓大家回味無窮！呂珊還與觀眾互動熱烈，應現場觀眾要求，即興來了几首粵曲，讓全場掌聲雷動。

呂珊表示，之前她曾應邀來芝加哥演出，這次很高興在感恩佳節之際在馬蹄鐵與大家再次相聚，她祝福大家節日快樂，發財就手，好運連連。本次演唱會嘉賓還包括紐約市 華語歌壇明星李嘉文，她曾是香港前100名藝人，2017年開始在活躍在美國的演藝舞台，李嘉文精彩的演出也為佳節的歡樂夜晚錦上添花。

多年以來，馬蹄鐵堅持理性博彩理念，并與芝加哥華裔社區保持緊密聯系，贊助社區公益活動，創造就業，支持非牟利機搆的社區慈善工作，回贈華裔社區不遺余力，例如贊助春節遊行，華埠夏令會，中華會館的耆老活動，贊助社團演唱會等公益事業。位於印第安那州（777 Casino Center Drive, Hammond, IN 46320）馬蹄鐵離芝加哥中國城僅20分鐘車程，擁有35萬平方呎的博彩廳，容納超過1800多台角子機和100張賭桌遊戲。詳情歡迎致電: (219) 473-7000或前往網站 www.ChicagoHorseshoe.com了解詳情。