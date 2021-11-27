芝華商會親善小姐選美 廖穎妍奪后冠

2021年華商會親善小姐選美，有六名佳麗參賽。(芝華商會提供)

芝城 華商會日前於周氏兄弟藝術中心，舉行年會暨2021年親善小姐選美大賽，畢業於香檳伊利諾大學，目前在芝市一家會計事務所工作的廖穎妍(Susan Liu)，以出色台風、幽雅談吐，以及令人印象深刻的朗誦才藝，奪下本屆「親善小姐」冠軍，並獲得1萬元獎金，她同時也是「最上鏡佳麗」的得主；1號謝妙詩(Amy Xie)，則獲得亞軍兼友善獎。

當天年會由2016親善小姐冠軍伍佩俐主持，華商會會長麥常盛(Patrick McShane)致歡迎詞，包括伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥 25區區長盧漢士、駐芝加哥台北經濟文化辦事處多位代表、中華會館主席伍健生、馬蹄鐵(Horseshoe)亞裔代表Karen Lu等人，都到場共襄盛舉。

今年共有六位佳麗參選，每人在競賽中，分別以時裝、旗袍、晚禮服等服裝走台步，同時也表演才藝。

主辦單位邀請了2015親善小姐冠軍得主張羽琪、AKIRA時裝公司創辦人Erikka Wang等人擔任評審委員。 2021年華商會親善小姐選美賽，由廖穎妍奪下后冠。(芝華商會提供)

獲得亞軍的謝妙詩出生於廣州，兩歲時隨父母移民美國，畢業於德堡大學的謝妙詩為銀河舞蹈團聯合創辦人，她於才藝表演跳了一段敦煌舞，獲得熱烈掌聲。

其他參賽者還包括四號陳桃桃演出旱冰舞蹈、2號林寶佩則彈琴高歌、3號楊春賢及5號伍家恩也都展現才藝，個個落落大方。

華商會董事長梅施美瑛表示，舉辦親善小姐選美比賽是芝城華商會促進華埠 經濟繁榮、增強中國城作為知名旅遊景點吸引力的的體現，通過選美比賽，可以發掘才貌出眾的年輕一代華裔女性，作為芝加哥華裔社區的代表，弘揚中國文化傳統，展現華埠豐富多彩的文化。