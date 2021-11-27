伊州失業金借記卡停用 12月27日起不再匯款

伊利諾州就業 安全廳(IDES)表示，從12月27日開始，該州不再發送可領取失業金 的借記卡(debit card)，所有目前未選擇「直接電匯」(direct deposit)，而是以該借記卡領取失業金的民眾，將由IDES改寄發支票。

IDES指出，這項改變是因為原先負責發行失業金借記卡的銀行KeyBank，決定停止該項作業與服務。

現以借記卡領取失業金者，如該帳號上有餘額，借記卡將不會失效、可繼續使用，不過，從下月27日起，伊州 失業金將不會轉入新一輪的失業金到借記卡帳戶。

領取失業金的居民，假使想要改成直接匯款的方式，必須先到IDES官網設定帳號與密碼，進一步申請變更方式，可查詢：https://reurl.cc/0x0E1Y。

此外，根據IDES數據，伊州10月份失業率為6％，比去年同期8.1％減少了2.1%，但比全美10月份失業率平均4.6％還高；伊州10月份失業人口為37萬400人。

10月份新增工作最多的行業，包括「專業與商業服務」(Professional and Business Services)、休閒與觀光業、交易與交通、設備業等三大類，共增加多達3萬3800人投入就業市場。

至於流失最多員工的則是資訊業，還有教育與醫療服務業。