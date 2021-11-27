伊州河道綠藻增生污染水質 恐危害人體

伊州水域綠藻增生，水質也因此受到污染。(伊州環保廳官網截圖)

伊利諾州環境保護廳(EPA)在今年6月取得的全州水質樣本中發現，州內十多條河道因綠藻(algae)大量增生，造成水質污染，可能危急飲用水與人體健康。科學研究人員已經使用探測器、實驗室樣本、和衛星圖像來觀測水質，希望能提早預防綠藻過度增生。

伊利諾河的飢餓岩石水壩景點(Starved Rock Lock and Dam)沿岸是污染源頭，十幾個樣本中有一個甚至超過州立娛樂區景點的標準30多倍。其中含有微囊藻毒(Microcystin)，是伊州 水域中最常見的毒素，人類接觸後可能有皮膚紅疹、腹瀉和咳嗽，暴露過量則導致肝臟受損。

專家說水中的藻類，例如藍綠藻(cyanobacteria)的滋生，是氣溫上升、陽光、土壤養分與微生物增加的綜合結果。

其中飢餓岩石水壩的上游，有從芝加哥及郊區五百多萬人所排出的廢水、偶發的下水道溢流與市區地面受雨水沖刷，加上下游的支流附近多為農田，暴雨 將肥料沖入河流中，都造成土壤內養分增加。

伊州在2012年由於破紀錄高溫 造成乾旱，使玉米農作物無法吸收養分，接下來的秋季大雨便將土壤內的養分沖入湖裡，造成藻類滋生。因此州府自2013年正式啟動監測系統，記錄有毒害藻類滋生狀況。

另外，根據湖郡(Lake County)衛生局的環境衛生主管亞當(Mike Adam)說，磷(phosphorus)可長年積存在土壤內，太多時會使湖泊河川中的有毒藻類增生。全美有40%的湖泊的磷(phosphorus)含量超標，EPA最新評估也發現藍綠藻和微囊藻毒都增加。

卡本戴爾南伊利諾大學 (Southern Illinois University at Carbondale)的土木環境工程系副教授劉佳(Jia Liu，音譯)，目前帶領研究團隊進行用太陽能和磁性奈米粒子(magnetic nanomaterials)的實驗，來分解藻毒素(cyanotoxin)和磷，試圖減少水中有毒藻類。

在伊州水域的含磷量最高的伊利諾河盆地，占地約3萬平方哩，範圍從威斯康辛州東南方到印第安納州的西北邊，州府將其列為重點監督地區，以改善水質。