馬蹄鐵娛樂公司新聞發布會 歡迎大家今晚來觀看呂珊 - 友星有聲演唱會

馬蹄鐵娛樂公司多位賭場高層歡迎呂珊小姐到來！

馬蹄鐵娛樂公司（Horseshoe Hammond Casino）日前在賭場內七星VIP廳舉辦新聞發布會宣布，歡迎大家11/27（即今晚九點）來馬蹄鐵 The Venue 劇場觀賞呂珊-友星有聲演唱會，慶祝感恩節！香港 著名女歌手、演員呂珊小姐以及賭場高層包括 Horseshoe Hammond 副總裁兼副總經理 Noah Hirsch，市場部副總裁 Shannon McKellar,市場部總監 Robert Cusato(Bobby)，亞洲市場部總監 Karen Lu以及來自美國凱撒集團總部亞洲部副總裁的 Ernie Wu等出席了新聞發布會，會中多位賭場高層致詞對呂珊的來臨表示熱烈歡迎，并期待演唱會取得完滿成功。而呂珊也感謝Horseshoe Hammond給她這個機會來到芝加哥 見歌迷和為大家表演，與大家同度感恩節！最后大家互送贈品，希望演唱會帶給大家視聽享受！請萬勿錯過！

呂珊-香港著名女歌手、演員。呂珊素以感情細膩的聲線及完美的唱功為大眾認識。跨年代的歌唱歷程，除吸取了深厚的舞台經驗，呂珊亦練就出獨特的個人風格，壓場洗練，無出其右。香港樂壇不可多得的演藝奇葩，呂珊的演出永遠叫人期待！呂珊-友星有聲演唱會的表演嘉賓由紐約本地歌星（香港前100名藝員）李嘉文擔任。

呂珊於七歲入行唱歌，曾與梅愛芳、梅艷芳於荔園演出。素以感情細膩的聲線及完美的歌唱造詣廣為大眾認識。首個發行專輯《恨逢舊侶/幻變》當中的歌曲「恨逢舊侶」獲得好評。後來她的新歌《星光背後》成為她唱歌生涯的代表作。2017年4月，呂珊完成12場「珊珊來臨．世界巡迴演唱會」，金嗓靚聲響徹中國 、馬來西亞、美、加七個城市以及香港五區。

多年以來，馬蹄鐵堅持理性博彩理念，并與芝加哥華裔社區保持緊密聯系，贊助社區公益活動，創造就業，支持非牟利機搆的社區慈善工作，回贈華裔社區不遺余力，例如贊助春節遊行，華埠夏令會，中華會館的耆老活動，贊助社團演唱會等公益事業。位於印第安那州（777 Casino Center Drive, Hammond, IN 46320）馬蹄鐵離芝加哥中國城僅20分鐘車程，擁有35萬平方呎的博彩廳，容納超過1800多台角子機和100張賭桌遊戲。詳情歡迎致電: (219) 473-7000或前往網站 Horseshoe Hammond Casino/ Caesars Entertainment-offcial site/www.ChicagoHorseshoe.com了解詳情。