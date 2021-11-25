芝節日列車與公車熱鬧回歸 11/26載客上路

去年停駛的芝加哥節日列車，將從26日重新上路。(CTA提供)

去年因為新冠疫情 而停駛的芝加哥 節日列車與公車，今年將熱鬧回歸，芝加哥捷運 局(CTA)宣布，11月26日開始到12月23日間，乘客將有機會體驗充滿節日氣氛與掛滿節日裝飾的捷運列車或公車。

捷運局主席卡特(Dorval R. Carter Jr.)23日宣布了這項好消息後，也不忘提醒所有搭乘公共運輸工具的民眾，不論搭捷運或坐公車，全程都要戴上口罩，此外，他也呼籲公眾在公共交通工具上，尊重其他人保持安全距離。

CTA並提醒，嬰兒推車不准搭乘節日捷運列車或公車，以確保這些受歡迎的車次，可以容納更多乘客，此外也禁止民眾與節日公車或列車上的聖誕老公公合影。而有聖誕老公公與精靈們的特別列車，預計在12月5日、12日，往返於市區捷運路線。

裝飾數以千計聖誕燈飾的節日捷運列車將有六個車廂，從11月26日到12月22日，該列車將輪流行駛芝市八個捷運路線；節日公車車廂內外都將特別裝飾，該公車將輪流行駛於芝市14條公車路線，節日公車將從11月30日行駛到12月23日。

節日列車與公車進一步信息，可查詢官網：transit.chicago.com/holiday。