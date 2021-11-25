我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

芝市府公布5賭場提案詳細計畫 3處預定地臨近華埠

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
巴利公司麥克米克展覽中心(McCormick Place)賭場。(芝加哥市府提供)
巴利公司麥克米克展覽中心(McCormick Place)賭場。(芝加哥市府提供)

芝加哥市府日前公開競標該市首座賭場的五份詳細提案，所有參與競標的公司，將在12月16日向公眾介紹他們的興建計畫，芝市官員表示，新賭場啟用後，預計每年可為該市財庫帶來2億元收入。值得關注的是，五份賭場提案中，多達三家的預定地均緊鄰華埠

五家賭場提案的詳細內容如下：

巴利公司(Bally's corporation)的論壇報印刷中心(Tribun...
巴利公司(Bally's corporation)的論壇報印刷中心(Tribune Publishing Center)賭場。(芝加哥市府提供)

●巴利公司(Bally's corporation)的論壇報印刷中心(Tribune Publishing Center)計畫：預計投資18億元於預定地(777 W. Chicago Ave.)蓋賭場。新賭場將有：3400台賭博機、173張賭桌、500個酒店房間、六家餐廳與美食街、三家酒吧與俱樂部、可容納3000觀眾的表演廳。

此計畫獲得該區的芝加哥27區區長伯納特(Walter Burnett)公開表態支持。

●巴利公司麥克米克展覽中心(McCormick Place)計畫：預計投資16億元，在該展覽中心的卡車調度場(介於31街與湖濱大道交會口)興建賭場，此地點附近聚居許多華人，距離華埠商圈車程不到五分鐘。新賭場將擁有3400台賭博機、173張賭桌、500間酒店房間、六家餐廳與美食街、三家酒吧與俱樂部、可容納3000觀眾的表演廳。

此計畫鄰近已經獲得審批通過的「麥克里斯醫院(Michael Reese Hospital)重新開發」案，該選區的芝加哥第四區區長金恩(Sophia King)公開表示，將堅決反對賭場興建於該址，因為麥克里斯的大型開發案，將包括住宅大樓與醫療研究中心，如果旁邊又蓋賭場，將嚴重影響原先規畫。

硬石(Hard Rock)One Central賭場。(芝加哥市府提供)
硬石(Hard Rock)One Central賭場。(芝加哥市府提供)

●硬石(Hard Rock)One Central計畫：預計投資17億元，在介於士兵球場(Soldier Field)與湖濱大道間的原鐵軌區加蓋基地，然後再進行開發，此計畫必須先獲得州府至少65億經費，才能完成包括鐵軌加蓋的基礎建設。將上述區塊的土地深度開發的計畫，早在兩年前就已經有業者提出，由於此規畫推動的前提，需取得州府、市府大筆資金，而包括伊利諾州州長普立茲克、芝加哥市市長萊特福特對One Central反應並不熱絡。

此賭場距離華埠商圈約7、8分鐘車程，新賭場將規畫設立3000台賭博機、166張賭桌、500個酒店房間、八家餐廳與美食街、六家酒吧與俱樂部、可容納3500人的娛樂中心。

億萬富豪布魯姆(Bluhm)的麥克米克展覽中心賭場。(芝加哥市府提供)
億萬富豪布魯姆(Bluhm)的麥克米克展覽中心賭場。(芝加哥市府提供)

●億萬富豪布魯姆(Bluhm)的麥克米克展覽中心計畫：由布魯姆旗下的羅許街博彩公司(Rush Street Gaming)主導的此規畫，此公司也是歐海爾機場旁的Rivers賭場經營與擁有者。此計畫距離華埠商圈不到10分鐘車程。

該計畫將投資13億重新開發麥克米克展覽中心位於密西根湖畔的展廳，也是五家賭場計畫中投資金額最低的一家，新賭場預計推出2600台賭博機、190張賭桌、250間新的酒店房間並將在附近既有的2900個酒店房間加建通道與賭場連結、12家餐廳與美食街、四家酒吧與俱樂部、升級展覽中心現有可容納4200名觀眾的Arie Crown劇院。

不過，此計畫受到一些展會行業人士反對，因為他們表示，展覽中心附近如興建了賭場，將導致各種展覽活動參與者分心，無法完全聚焦於展會內容。

億萬富翁布魯姆的78區賭場預定地，僅與華埠商圈隔一條街。(芝加哥市府提供)
億萬富翁布魯姆的78區賭場預定地，僅與華埠商圈隔一條街。(芝加哥市府提供)

●億萬富翁布魯姆的78區計畫：該計畫將投資20億元，也是所有賭場中造價最高的一家，賭場預定地點位於正由Related Midwest公司開發中的78區， 此區與華埠商圈僅隔一條街，步行幾分鐘即可到達。業者還自稱該地點為五家提案中，交通最便利，消費者最容易到達的一家。

此賭場計畫推出2600台賭博機、190張賭桌、300個酒店房間、八家餐廳與美食街、五家酒吧與俱樂部，並將沿著芝加哥河畔興建表演廳，以及可欣賞市景的觀望台。

由於該地點早就獲得州長普立茲克支持成立伊利諾州大學技術研究中心，而目前又出現賭場興建計畫，是否可能造成衝突？芝副市長梅耶卡(Samir Mayekar)對此表示，開發商希望兩者並存。

不過，該提案周遭有眾多住家，預料屆時住戶小區將對自家旁邊有賭場有強烈反彈。

投資 華埠 美食

上一則

降低節日酒駕風險 馬州發送10元Uber優惠

下一則

50萬個居家新冠快篩包 馬州免費送

延伸閱讀

幫派火併槍聲連連 華埠商圈一陣驚慌

幫派火併槍聲連連 華埠商圈一陣驚慌
10劫匪闖屋崙華埠 拿鐵棍撬金店

10劫匪闖屋崙華埠 拿鐵棍撬金店
于金山代表華人 將助李文交接曼哈頓區長

于金山代表華人 將助李文交接曼哈頓區長
10劫匪闖金山奧克蘭華埠 拿鐵棍撬金店 鐵門牢固偷不成

10劫匪闖金山奧克蘭華埠 拿鐵棍撬金店 鐵門牢固偷不成
從賭場返家 費城男子遭蒙面男綁架洗劫

從賭場返家 費城男子遭蒙面男綁架洗劫
賓州賭場 嚴防賭客忽視兒童安全

賓州賭場 嚴防賭客忽視兒童安全

熱門新聞

14名嫌犯衝入橡樹溪購物中心內的Louis Vuitton店，搶走總值10萬元的商品。(警方影片截圖)

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

2021-11-19 09:13
凱蒂市零售竊盜集團的贓物多到得用電梯搬運。（哈里斯縣第五分局）

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

2021-11-19 18:17
鄭少雄父母17日晚間抵達芝加哥，圖中穿駝色外套者為母親李蓉。(讀者提供)

芝大鄭少雄父母抵芝 鄭母：欲哭無淚 只能堅強

2021-11-18 11:11
警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
專家表示電子產品、小型家電、居家用品等是感恩節購物的好選擇，但不建議民眾購買衣物、家具。（記者張筠╱攝影）

感恩節促銷多 電子產品最值得買

2021-11-19 13:35

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光