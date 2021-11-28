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聖德力天主教小學拓展橋港分校 紓緩校舍空間 - 解决輪候入讀

本報芝加哥訊
聖德力天主教小學橋港區分校擁有可容70部車停洎車場，極為方便接送学生上下課。
聖德力天主教小學橋港區分校擁有可容70部車停洎車場，極為方便接送学生上下課。

德智體群美，以五育為華人華語基本教育標凖，一直能在海外華人洋人搖籃中孕育成長，如今是少之又少。芝加哥南華埠聖德力小學，一直秉持為教育而教育宗旨，不但能在美國為亞裔小孩，奠定良好華語教育基礎，更能在主流社會的學科中爭取到更優越成績，以傲人成績，成功擠身頂級重點高中。

聖德力小學由於學生成績優秀卓越，每年輪候入讀學生不計其數，為解決長遠小學學位供不應求問題，芝城華埠唐人街聖德力小學已於去年拓展教育計劃，小學六年至八年級的學生已移至橋港區新校舍上課。

聖德力小學校長戴穎珠( LISA DEBORAH OI)接受訪問時表示，新校舍目前為六年至八年級學生，約共有一百多名學生，新校舍好處能提供更多更大空間，活動場所給所有準備升讀高中學生。學生有自己儲物櫃，有圖書室，電腦進修室，實驗室，室內運動場及可容納一至二百多學生進餐的午膳食堂。

李東平神父( Fr. Francis Li)補充說，學校資源豐富，具備許多活動空間，在教育上起很大推動作用，校董黎斌雄補充說明，在小學生成長學習過程中，一個健康環境空間，寬敞校舍往往都會給學生愉悅心情，提高學習興趣。

相比較華埠校舍，仍然處於被動範圍。華埠都有接送學生上下課接送困難，但新校舍土地面積資源極豐富，李神父又說，從華埠至新校舍只二至三咪路程，不很遠，很符合橋港家長接送要求，戴校長又說，新校舍有可容70部車停車場，是完全不存在接送問題，這是新校舍優點。

聖德力小學為一所天主教私立小學，天主教學校，一向著重五德育才教育 (德、智、體、群、美)。新校舍更具備德訓，《德》是教導學生品德、道德、操行等跟品性有關教育。《智》是是智能在各學科，如中、英、數、理、化上的表現，也是聖德力老師及家中最在意的。《體》是體能、體力、運動，而目前新校舍設有室內運動場，正合學生需要。《群》是班會內的團體組別活動，是培養展現學生與他人互動的表現，小學課程裡不乏小組討論互動。《美》是藝術、美術、音樂等課程，新校舍也提供完備音樂室提供學生藝術發展。

聖德力小學為五育均衡發展之私立小學，仍保留有中英雙語教育，不但華語裔的家長嚮住，每年都吸引了許多各族裔學生，正因為華語走向國際化，要學習中文的其他族裔人仕，己懂得中英文雙語教育重要性，趕著新年度為小孩報名。由於輪候人多，學額有限，報名請速。

聖德力小學成立於1941年，追隨良好校風，師資優秀，學生表現出色，校譽良好，曾經兩次榮獲聯邦政府教育部授以「藍絲帶學校」稱號。 聖德力小學唐人街校位於247 W 23rd St, Chicago, IL。新拓展橋港區分校位於2859 S Throop Street，Chicago， IL 60608。

查詢請電：312-326-2837或登臨網站瞭解學校實況 www.sttheresechicago.org/admissions。清貧家庭，欲子女成材，保留中文文化傳統，但又擔憂學費問題，可透過學校協助申請政府補助。

《美》是藝術、美術、音樂等課程，新校舍也提供完備音樂室提供學生藝術發展。
《美》是藝術、美術、音樂等課程，新校舍也提供完備音樂室提供學生藝術發展。
可容納一至二百多學生進餐的午膳食堂。
可容納一至二百多學生進餐的午膳食堂。
聖德力學校校長戴穎珠(右一), 社區公關 Nicole Yong( 右二), 李...
聖德力學校校長戴穎珠(右一), 社區公關 Nicole Yong( 右二), 李東平神父(左二)及校董黎斌雄先生(左一)介紹橋港區聖德力分校。
小學生早已使用電腦工具上課與時俱進。
小學生早已使用電腦工具上課與時俱進。
獎項都是學校學生成就表現。
獎項都是學校學生成就表現。
聖德力天主教橋港區分校位於2859 S Throop Street，Chicag...
聖德力天主教橋港區分校位於2859 S Throop Street，Chicago， IL 60608。
聖德力校長戴穎珠( LISA DEBORAH OI)展示學生用的儲物櫃。
聖德力校長戴穎珠( LISA DEBORAH OI)展示學生用的儲物櫃。
《體》是體能、體力、運動，而目前新校舍設有室內運動場，正合學生需要。
《體》是體能、體力、運動，而目前新校舍設有室內運動場，正合學生需要。
《智》是智能在各學科，如中、英、數、理、化上的表現，也是聖德力老師及家中最在意的...
《智》是智能在各學科，如中、英、數、理、化上的表現，也是聖德力老師及家中最在意的。
實驗室備設各類供實驗器材用品。
實驗室備設各類供實驗器材用品。
《群》是班會內的團體組別活動，是培養展現學生與他人互動的表現，小學課程裡不乏小組...
《群》是班會內的團體組別活動，是培養展現學生與他人互動的表現，小學課程裡不乏小組討論互動。
實驗室實驗室儀器用具。
實驗室實驗室儀器用具。
《德》是教導學生品德、道德、操行等跟品性有關教育，學生協助學校，培育德性。
《德》是教導學生品德、道德、操行等跟品性有關教育，學生協助學校，培育德性。
聖德力天主教小學中國城總校。
聖德力天主教小學中國城總校。

教育部 華埠 華人

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