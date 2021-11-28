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存款到福興，利息更好！ 福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務！

本報芝加哥訊
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存款到福興，利息更好！福興銀行（International Bank of Chicago）專業團隊將繼續為賓客提供最優質的金融服務！福興銀行近期特別提供了定期存款賬戶存款利率*十九個月，$5,000 起，年利率 0.75% APY，*十三個月 $5,000 起，年利率 0.60% APY，以及PREMIER貨幣市場賬戶 $250,000起，年利率 0.80% APY（2）, 利率保證至 03/31/2022不變。

福興銀行推出很多便利的客戶服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時，7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。福興銀行將會竭誠為您提供任何存款貸款需求服務。

福興銀行商業帳戶還有更多的優惠：半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金。請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢。福興銀行有五家分行專員為您提供最優質的金融服務，如有任何建議和要求，歡迎致電各分行：福興銀行芝加哥南中國城（Chinatown Branch），217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，中國城貸款部：地址：223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，北郊分行（Wilmette Branch）：1210 Central Ave, Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。

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