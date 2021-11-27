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RIVERS 賭場高層感恩節為中華會館老人送來美食！

本報芝加哥訊
RIVERS CASINO賭場高層感恩節前到訪中華會館，為老人送來美食！
RIVERS CASINO賭場高層感恩節前到訪中華會館，為老人送來美食！

以 RIVERS CASINO 副總裁兼總經理 Corey Wise，營銷總監 Jennifer Jones，亞裔發展部負責人Peter 蔡、Eddie Tom 和Kelly Vo等 RIVERS 賭場高層在感恩節即將到來之際，于日前的芝加哥中華會館，為前來領取午餐的老人們贈送了200份美食包，當中美食包括火肉和叉燒，還有一盒炒飯，為老人們的節日增添喜慶，并為老人送上節日問候！

當天他們一行的到來，受到芝城中華會館主席伍健生、董事長陳達偉以及前中華主席梅楹仲等領導的熱烈歡迎，他們對RIVERS 賭場熱心華人社區公益事業、關愛老人表示由衷的謝意！RIVERS CASINO的幾位高層Corey、JENNIFER 和 Peter分別致辭恭祝中華會館老人們身體健康，萬事如意，并祝大家感恩節快樂！當天所有美食由北華埠漢記燒臘精心制作，漢記老板曾賢棟表示，早上3點就開始準備這些美食，希望老人家吃得開心。

地址位於芝加哥奧黑爾機場附近 3000 S. River Rd.,Des Plaines,IL 60018 的 RIVERS CASINO，內部豪華裝修，富麗堂皇，擁有老虎機，百家樂、21點等桌面游戲以及體育博彩等娛樂設施，Rivers 賭場餐廳 The Marketplace有多種中西美食，包括意大利風味美食，甜品/冰淇淋及各種小食，還有媽媽的味道家常菜包括牛腩、烤雞和肉餅等的美食，是您休閑娛樂的最好選擇！RIVERS CASINO的員工嚴格遵守防疫規定，與客戶互動和往返餐桌或去洗手間都必須佩戴口罩。詳情可登陸網站：www.riverscasino.com.

 

RIVERS CASINO 副總裁兼總經理 Corey Wise（左一），營銷總...
RIVERS CASINO 副總裁兼總經理 Corey Wise（左一），營銷總監 Jennifer Jones（左二），亞裔發展部負責人Peter 蔡（中）在中華會館派食物！
RIVERS CASINO賭場高層感恩節前到訪中華會館，受到熱烈歡迎！
RIVERS CASINO賭場高層感恩節前到訪中華會館，受到熱烈歡迎！

美食 芝加哥 華埠

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