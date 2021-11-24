疫情蠢動 伊州暫不解除強制口罩令
儘管全美多地都出現染疫人數增加的現象，然而現階段全美僅剩伊利諾州、夏威夷州、內華達州、新墨西哥州、奧勒岡州、華盛頓州等六州，仍規定無論民眾是否接種，都必須遵守室內強制口罩令。而近期102個郡縣的疫情都仍在「高風險」範圍的伊利諾州，以及單日確診持續高於200例的芝加哥市，均表示短期內無計畫放寬口罩令。
根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，除了華盛頓州沒有更新統計外，其他五州的確診率，以夏威夷州的不到3%最低，伊州確診率為3%到4.9%間，則排名第二低。
伊州是在今年8月下旬恢復室內公共空間強制口罩令，當時州長普立茲克考慮該州病床數目吃緊，且確診率高達5.7%，因此決定強制執行口罩命令以防止病毒蔓延。
到9月下旬，該州確診率大幅改善，並一度跌到2%，直到11月16日左右，伊州的確診率又出現上升到3%。
雖然染疫人數又出現增加趨勢，但包括芝城西郊瑞柏市等多個地方政府民意代表，都一直在推動「取消口罩令」。
芝加哥衛生局首席醫療官塞歐(Jennifer Seo)說，確診人數出現增加，主要因為天氣轉寒，民眾待在室內的時間明顯拉長，她也提到，執行口罩令的伊州染疫人數上升，而中西部已經取消強制口罩令的密西根州、明尼蘇達州之感染情況更嚴重。
她說，歐洲地區的疫情也與中西部差不多，氣溫越低病例越多，而有沒有執行口罩令，也多少影響了確診數目的增加與否。
疫苗接種方面，芝加哥市市長萊特福特表示，到22日為止，芝市12歲及以上居民至少接種一劑新冠疫苗的比率達到77%，不過，西區與南區聚居非裔與棕色皮膚族裔的郵遞區號，接種率仍然不到五成，明顯偏低。
芝市衛生局的統計顯示，英格伍德區(Englewood，郵編60621)、南岸(South Shore，郵編60649)、奧斯汀(Austin，郵編60644)等地的完全接種率均僅在四成上下。而同樣位於南區，也是芝加哥大學所在的海德公園區，完全接種率則達到63％，而華埠郵編60616的完全接種率為63.6％。
今年9月萊特福特在推動施打疫苗時表示，當72.4%的芝市居民符合施打資格時，就要達到77%民眾至少接種一劑疫苗的目標，而就在感恩節前，芝市達到了先前設定的施打率，不過，市長也坦承，疫苗接種仍有許多努力空間。
她說，還是有太多人沒有施打疫苗，尤其是疫苗已經擴及到五歲及以上者都能接種的範圍，市府必須儘快向施打率低的地區強化推動接種。
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